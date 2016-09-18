تسليم الرهينة النروجي الذي أفرج عنه اسلاميون فيليبينيون الى مبعوث الحكومة

مانيلا - أ ف ب – تسلم مبعوث عن الحكومة الفيليبينية الاحد، الرهينة النروجي كارتان سكينغيستاد بعد ان أفرجت عنه جماعة ابو سياف الاسلامية بعد احتجازه في جنوب الفيليبين لأكثر من عام.

وبدا الضعف والهزال على الرهينة الذي طالت لحيته وكان يرتدي سترة بالألوان العسكرية، عند تسليمه الى المبعوث مع ثلاثة بحارة اندونيسيين كانوا محتجزين معه.

وصرح سكينغيستاد للصحافيين في بلدة اندانان في جزيرة سولو، “انا سعيد للغاية ومحظوظ بأنني لا زلت على قيد الحياة”.

وسيتوجه سكينغيستاد جواً للقاء الرئيس رودريغو دوتيرتي، بينما سيتم نقل الاندونيسيين الثلاثة الى مدينة زامبوانغا المجاورة.

وافرجت جماعة ابو سياف عن الرهينة النروجي السبت، وسلمته الى زعيم اسلامي مسلح آخر هو نور ميسوراي الذي ساعدت جماعته على الإفراج عنه، حيث أمضى الليلة في معسكر الجماعة.

وكان النروجي كارتان سكينغيستاد الذي يعمل مديراً لمنتجع، من بين اربعة اشخاص خطفتهم في ايلول/سبتمبر 2015 جماعة ابو سياف الاسلامية المنتشرة في الجزر الجنوبية الجبلية والتي كسبت ملايين الدولارات من عمليات الخطف في السنوات الاخيرة. ويقع المنتجع السياحي في جزيرة سامال على بعد حوالى 500 كلم غرب سولو.

قطع المسلحون رأس اثنين من الرهائن هما الكنديان جون ريدسيل وروبرت هول في نيسان/ابريل وحزيران/يونيو بعد انتهاء مهلة دفع الفدية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النروجية فرود اندرسين، ان “الحكومة النروجية لا تدفع فدية، ولم تدفع فدية سواء ي هذه الحالة او غيرها”.

الا ان صحيفة محلية نقلت عن متحدث باسم جماعة ابو سياف قوله الاحد، ان الجماعة تلقت مبلغ 30 مليون بيزو (نحو 625 الف دولار) مقابل الافراج عن النروجي.