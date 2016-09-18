مقتل 3 من القوات العراقية في قصف صاروخي استهدف قاعدة القيارة الجوية

الموصل - د ب أ – أفاد مصدر أمني عراقي الأحد، بمقتل ثلاثة من قوات الجيش العراقي وإصابة رابع في قصف صاروخي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، استهدف قاعدة القيارة الجوية جنوبي مدينة الموصل.

وقال النقيب زياد الشيخ من شرطة نينوى، إن”ثلاثة من قوات الجيش العراقي قتلوا وأصيب رابع بجروح بقصف بصواريخ من نوع كاتيوشا لتنظيم الدولة، طالت دور قاعدة القيارة الجوية التي تخضع لسيطرة قوات الجيش العراقي جنوبي الموصل .”

وأضاف أن “قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لداعش طال مشارف ناحية القيارة بعجلات مفخخة انطلقت من محور قرية الحود التي مازالت تخضع لسيطرة داعش ما أدى إلى مقتل أربعة انتحاريين من التنظيم قبل وصولهم مشارف الناحية “.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد أمضى ساعات في ناحية القيارة أمس، تفقد خلالها مواقع القوات العراقية وشوارع الناحية وزار عددا من منازل المواطنين .