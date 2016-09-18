مقتل 17 مسلحا من تنظيم الدولة في غارات جوية شرق أفغانستان

جلال آباد- د ب أ- قتل 17 متمردا على الاقل من تنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلاميا باسم داعش) في غارات جوية شنها الجيش الوطني الافغاني في إقليم “نانجارهار” شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “باجوك” الافغانية للانباء الاحد.

وجاء في بيان من الجيش إن الغارات وقعت الليلة الماضية في بلدة “ماماندارا” بمنطقة آشين بإقليم نانجارهار.

وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الاقليم إن 17 على الاقل من عناصر داعش قتلوا في الغارات الجوية، التي لم تلحق أضرارا بالمدنيين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش أن جنوده قتلوا قائد طالبان سيء السمعة، سيد رحمن في منطقة “نور-جرام” بإقليم نوريستان.

ولم تعلق بعد طالبان على الحوادث.