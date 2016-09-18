خامنئي يكرر “حذره المطلق” حيال واشنطن رافضا أي تفاوض معها حول القضايا الاقليمية

طهران- أ ف ب- كرر المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي الأحد “حذره المطلق” حيال الولايات المتحدة، رافضا أي تفاوض معها حول القضايا الاقليمية.

وقال خامنئي في خطاب القاه في طهران أمام قادة الحرس الثوري الايراني إن “الحكمة تقتضي الحذر المطلق حيال من كشفوا عداءهم” بإذاء إيران.

واضاف “يشدد الامريكيون على وجوب أن نتفاوض معهم حول القضايا الاقليمية، وخصوصا حول سوريا والعراق ولبنان واليمن”.

واكد انهم عندما يطلبون التفاوض “فان هدفهم الوحيد هو منع وجود الجمهورية الاسلامية في المنطقة”، معتبرا أن طهران “هي العامل الاساسي وراء اخفاقات الولايات المتحدة” في الشرق الأوسط.

ورأى خامنئي ايضا أن السبيل الوحيد لمنع “التهديدات العسكرية” لايران “كان دائما وسيبقى القدرة العسكرية والدفاعية وزرع الرعب لدى العدو”.

وفي مقدم الحاضرين الجنرال قاسم سليماني المكلف العمليات الخارجية للحرس الثوري والموجود على الدوام في العراق وسوريا حيث تدعم ايران النظامين القائمين.

وفي سوريا، تقدم إيران خصوصا مساعدة عسكرية الى نظام الرئيس بشار الإسد عبر ارسال “مستشارين” و”متطوعين” ايرانيين وافغان وعراقيين.