باريس وبرلين تدعوان إلى تضامن أوروبي في ملف المهاجرين

باريس- أ ف ب- دعا وزيرا الداخلية في فرنسا والمانيا الأحد الاتحاد الاوروبي إلى مواصلة دعم البلدان التي يدخل عبرها المهاجرون إلى اوروبا، في وقت تثير أزمة المهاجرين انقساما بين اعضاء الاتحاد.

واكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اثر لقائه نظيره الالماني توماس دي ميزيير “تطابق وجهات النظر” بينهما “حول ضرورة مواصلة دعم الاتحاد (…) لليونان وايطاليا في اقامة مراكز الاستقبال و(ممارسة) الرقابة الامنية على الحدود الخارجية للاتحاد (…) فضلا عن برنامج اعادة اسكان الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية”.

وذكر كازنوف في بيان بان الاتحاد اقر في ايلول/ سبتمبر 2015 خطة لتوزيع اللاجئين في الدول الاعضاء “تشارك فيها فرنسا والمانيا في الدرجة الاولى”، لكنها تواجه معارضة شديدة من دول مجموعة فيسغراد خصوصا.

وخلال اجتماع القادة الاوروبيين الجمعة في براتيسلافا، كررت المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا رفضها اي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين، في حين تطالب اليونان وايطاليا بمزيد من التضامن في تحمل عبء المهاجرين.

وعلى صعيد مكافحة الارهاب، اوضح الوزيران أن فرنسا والمانيا ستجددان خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد منتصف تشرين الاول/ اكتوبر “مطالبتهما بمبادرة تشريعية للمفوضية الاوروبية”، تتصل خصوصا بتفكيك الرسائل المشفرة التي تلجأ اليها المجموعات الجهادية عبر تطبيق تلغرام.

وسيطالب الوزيران ايضا باجراء محاكاة تدريبية للوحدة الاوروبية الجديدة من حرس الحدود وخفر السواحل “قبل نهاية العام” بحيث تصبح “عملانية تماما في اقرب وقت”.