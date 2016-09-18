الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر ترد بعد نشرها صورة غريبة

بيروت ـ ردّت النجمة اللبنانية ليلى اسكندر بهجوم عنيف على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب اطلالتها الغريبة بالحلق الكبير الذي وضعته في انفها.

ونشرت صورة لها بالاطلالة المثيرة للجدل الى جانب صورة بقرة في انفها قرط، معبرةً عن شكرها لأبناء بلدها الذين دافعوا عنها ومهاجمة اصحاب الأمراض النفسية وفق تعبيرها.

وقالت “احلى شي بالدني لما تشوف ولاد بلدك عم يدافعوا عنك ويقولوا هالكلام الحلو…كبر قلبي اليوم بس شفت التعليقات الحلوة ..شكرااا لكل الحب (من كل الناس وكل الدول وكل الألوان والأنواع )ورح ضل قوية لانو انتو قوتي”.

وأضافت “بس حبيت اعمل لفتة شكر لانو دايما الانسان لازم يشوف الايجابيات بالحياة مش بس يركز على السلبيات…واليوم بالسوشل ميديا صار في أمراض نفسية بدرجة عالية وكبيرة جدا لذلك لازم ننتبه مانخلي هالظاهرة تاثر على عقلنا نفسيتنا وأسلوبنا ومبادئنا بالحياة”.

وتابعت “انا على طبيعتي ومستحيل نافق حتى ارضي اي حدا واللي عاجبو يا هلا والي مش عاجبو الله و٦٠٠ كبسة انفولو معو…لايكات ما بدي وفولوورز ما بشتري ومش قارية الخبرية كلا جد…نزلوا على الارض يا جماعة وشوفو مين عندو تأثير وببيع اكتر بعدين حكموا…الفساتين والجزادين والسيجار والسيارة ما بيعملوكن ستار ..اذا انت وانت فنانين حقيقين طلعوا على حقيقتكم قدام الناس…وتحملوا ضريبة اختلافكم ..وفرجوني شطارتكم بالتأثير على الارض مش بالارقام الي بتنباع وبتنشرى.. والله معكن”.

وختمت “ملاحظة لبعض الاغبياء : انا قصدا متعمدة اصور من سناب يعقوب عشان الدعم فخلوا عنكم تعليقات الي مالها اي داعي وانشروا حساب ولدكم وساعدوني في دعمه بدل لا تالفون قصص وروايات”.