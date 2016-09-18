قبلة لاعب سعودي لحليمة بولند تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة ـ تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند من حفلة مواطنتها الفنّانة شمس في مصر، حيث قام لاعب كرة قدم سعودي بتقبيلها.

وأحيت شمس أخيراً حفل في فندق “سميراميس″ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي شاركها فيه الفنّانون احمد عدوية ومحمد الشحي بحضور بولند ونجم المنتخب السعودي السابق وصاحب الهدف المارادوني الشهير في مونديال 1994 سعيد العويران الذي قبّل يد الإعلامية.

وأثارت قبلة العويران جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة في السعودية التي استهجن مستخدمو “تويتر” فيها فعل نجمهم المعتزل.