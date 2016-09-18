طرد زوجين بريطانيين من الفندق في ليلة زفافهما

لندن ـ مايكل وروز عروسان من بريطانيا اتفقا أن يقضيا ليلة زفافهما وشهر العسل بفندق في منطقة بعيدة عن المدينة.

اختارا فندقاً قريباً من منطقة جميلة جداً حيث تتواجد جبال وبحر، وكانا يحضران لليلة العرس. وحجزا جناحاً كاملاً في الفندق وكانت روز تريد أن تضيف لمساتها على الغرفة قبيل الفرح ولكنها نسيت مفتاح الجناح في الداخل، وبعد العرس أخبرت مايكل بالأمر فقال لها: “لا بأس سنأخذ النسخة الاحتياطية من الموظف”.

وصلا إلى الفندق في ساعة متأخرة من الليل بسبب بعد المسافة واخبرا الموظفة انهما حجزا جناحا لهما ويريدان أخذ النسخة الاحتياطية وبعد التحقق من الكومبيوتر وجدت من قوانين الفندق أن على من يحجز جناحا أو غرفة أن يأخذ مفتاحه، ولذلك لم تقتنع الموظفة بحقيقة الحجز ورفضت اعطاءهم المفتاح البديل، حاولا اقناعها دون جدوى وأراد مايكل ان يشتكي لمدير الفندق ولكنه كان غير متواجد.

ولم يجد العروسان مكانا للمبيت سوى غرفة خشبية متواجدة بجوار الفندق.