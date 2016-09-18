بعد زواج دام 8 سنوات… زوج هندي يقطع أنف زوجته بسبب المهر
Sep 18, 2016
لندن ـ أقدم زوج في الهند على ارتكاب جرم بحق زوجته حيث قام بقطع أنفها وذلك بسبب عدم قدرتها على دفع المهر، على الرغم من انها اخبرته مراراً أن والدها فقير جداً ولا يجد ما يطعم به أهله.
لكن الزوج لم يأبه للعشرة بينهما والتي امتدت لثماني سنوات، وكان ثمرتها طفلة عمرها ست سنوات، ودخل عليها يوماً وهو يترنح من السكر، ثم سحبها من شعرها وقطع أنفها بسكين، وقال لها ستعيشين مشوهة للأبد.
ولم تعثر الشرطة علي الزوج، والزوجة المسكينة فرت إلى بيت أهلها لتعيش هناك ما تبقى من أيام عمرها، مشوهة بسبب عرف هندي يلزم المرأة بدفع مهر للرجل.
*قاتله الله ما ابشعه .
* لو كنت قاضي لحكمت ;
بقطع ( أنفه ولسانه ) كمان..
سلام
أين جماعات حقوق المرأة ؟ أليس الإسلام هو الأفضل لها ؟ ألم يقر الشرع على الرجل بدفع المهر للزوجة وليس العكس ؟
هناك عرف قديم عند الهنود وهو أن على الزوجة الوفية قتل نفسها بعد وفاة زوجها !
الإسلام أكرم المرأة بعد أن كانت مجرد سلعة
والسؤال الطويل هو :
أليست المرأة الآن بأوروبا سلعة كحال بقية السلع ؟ ألا تظهر شبه عارية بمعظم الإعلانات ؟ ألا يتاجرون بجسدها بالدعارة هناك ؟
أليس الزواج حتى من متعددي الزوجات أكرم للمرأة بدلاً من أن يكون لا زوج لها ؟ ألم تحصل الأم على مكانة مقدسة في الإسلام ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله