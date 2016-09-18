بعد زواج دام 8 سنوات… زوج هندي يقطع أنف زوجته بسبب المهر

لندن ـ أقدم زوج في الهند على ارتكاب جرم بحق زوجته حيث قام بقطع أنفها وذلك بسبب عدم قدرتها على دفع المهر، على الرغم من انها اخبرته مراراً أن والدها فقير جداً ولا يجد ما يطعم به أهله.

لكن الزوج لم يأبه للعشرة بينهما والتي امتدت لثماني سنوات، وكان ثمرتها طفلة عمرها ست سنوات، ودخل عليها يوماً وهو يترنح من السكر، ثم سحبها من شعرها وقطع أنفها بسكين، وقال لها ستعيشين مشوهة للأبد.

ولم تعثر الشرطة علي الزوج، والزوجة المسكينة فرت إلى بيت أهلها لتعيش هناك ما تبقى من أيام عمرها، مشوهة بسبب عرف هندي يلزم المرأة بدفع مهر للرجل.