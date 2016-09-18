الإيرانيات ممنوعات من دخول المقاهي
طهران ـ قالت صحيفة “آرمان” الإصلاحية الإيرانية، إن طهران قررت منع دخول النساء الى المقاهي، معتبرةً أن دخولهن يخالف القوانين، كما أنه غير مصرح لتلك الأماكن تقديم الشيشة للنساء.وفقاً لمحسن نظري، رئيس اتحاد المقاهي والمطاعم التي تقدم وجبات تقليدية
وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء من أضرار تدخين الشيشة، إلا أن بعض الفتيات والنساء تدخنها بذريعة انعدام وسائل الترفيه، وتشير الصحيفة إلى أنهن ربما يقمن بذلك لتقليد الرجال وتمييزهم عن الآخرين، ولكن مع مرور الوقت ربما يقعن فى فخ الإدمان.
و تقوم السلطات بجمع الشيشة من المطاعم، وتمنع النساء من دخول المقاهي، لتقليل مخاطر تدخين النساء للشيشة، لكن الكثيرين يعتقدون أن تدخين الشيشة والسجائر لا يؤدي إلى الإدمان، ومن الممكن أن تركها بسهولة، بينما التدخين يعد مقدمة للإدمان، على حد تعبير الصحيفة.
ووفقاً للصحيفة، فإن أضرار تدخين الشيشة على النساء أكبر من ضررها للرجال، لأنها تؤثر على هرمونات المرأة وتقلل من فرص الحمل لدى النساء، موضحة أنه فى السنوات الأخيرة تدخن العديد من النساء والفتيات الإيرانيات الشيشة أمام العامة وأمام أزواجهن وآبائهن.
فضلا عن أضرارها … فالشيشة وامساك الفتاة لها ودفعات
الدخان الكثيف الخارج من فمها وأنفها يتنافي مع حياءها
ولو تعلم تلك المسكينة الجالسة بالمقهى وسط غيوم الدخان
نظرة الشباب لها وانطباعاته حولها لتركتها غير مأسوف عليها
ايام الشباب كنت ادخن وأرى طالبات الجامعة وقت الدراسة يدخلن
المقهى جماعات وشلل ويدخن ويضحكن بصوت عال وسط استيائنا ودهشتنا
من جراتهن وكنا نشعر بالشفقة على الأهل المساكين الذين يظنون ان ابنتهم بالمحاضرة .
هناك فتاوي من بعض علماء الشيعة تحرم التدخين على المبتدئين ولا تحرمه على المدمنين له !
وهناك فتاوي من بعض علماء السنة تحرم السجائر تحريماً مطلقاً بسبب ضررها وقياساً على حديث لا ضرر ولا ضرار
الإجماع يقول بضرر التدخين على الإنسان لذلك لا بد للدولة من منع التدخين وفرض الغرامات لأنه علاج التدخين مكلف على الدولة والمجتمع
المشكلة هي بالأنظمة التي تترك فسحة للناس أن ينفسوا عن غضبهم عن الحكومات الفاسدة بالسماح بالتدخين وأمور أخرى لإشغالهم عن المطالبة بحقوقهم
الغرب بدأ بالمضايقة على المدخنين برفع الضرائب على السجائر وحصر أماكن التدخين إلى أن يأتي يوم وتمنع بشكل كلي
ولا حول ولا قوة الا بالله
* الشيشة من أمراض العصر وربنا يشفي
كل ( مدخن ).
* كل أنواع التدخين ضار لصحة الرجال والنساء
وحرق ( صحة ومال ).
سلام