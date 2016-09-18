مقتل 12 من ميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

إسطنبول ـ الأناضول ـ أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية، اليوم الأحد، مقتل 12 من عنصرا من ميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في معارك مع قوات المعارضة في سوريا.

وذكرت الوكالة، أن 9 من ميليشا “لواء زينبيون” الباكستانية و3 من ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغانية، والتي تقاتل تحت إمرة “الحرس الثوري الإيراني، قتلوا في معارك ضد فصائل معارضة في حلب، دون أن تحدد زمان مقتلهم.

وأشارت الوكالة إلى أن جثث القتلى ستدفن يوم الجمعة المقبل في مدينة “قم” جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وتخضع هذه الميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري لإشراف فيلق القدس التابع لـ”الحرس الثوري”.

جدير بالذكر أن نحو 1300 عسكري إيراني على الأقل لقوا حتقهم في سوريا منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011.