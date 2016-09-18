رشق أفراد شرطة بألعاب نارية في مظاهرة بألمانيا احتجاجا على تحرش لاجئين بفتاتين

كوتين(ألمانيا) ـ د ب أ ـ هاجم متظاهرون أفراد شرطة في مدينة كوتين شرقي ألمانيا وأحدثوا تلفيات في سيارات تابعة للشرطة.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد أن نحو 50 متظاهرا يبدو أنهم محسوبون على الطيف اليميني، كان تجمعوا مساء أمس السبت، بشكل عشوائي في رد فعل منهم على واقعة تحرش جنسي حدثت ليلة أول أمس الجمعة من قبل اثنين من طالبي اللجوء على فتاتين15/ عاما./

وتشتبه الشرطة في ارتكاب المتظاهرين جرائم خرق للسلم الأهلي وإحداث إصابات بدنية والتلفيات المادية بالإضافة إلى انتهاك قانون التجمع وقانون المواد المتفجرة.

من جانبه، قال مايك شترومر المتحدث باسم الشرطة إن الهجمات بدأت من جانب المتظاهرين، لكنه أشار إلى عدم وقوع إصابات في الجانبين.