أحد أنصار “الدولة الإسلامية” مسؤول عن هجوم طعن بمينيسوتا الأمريكية

القاهرة ـ رويترز ـ قالت وكالة “أعماق” للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن أحد أنصار التنظيم نفذ “عمليات” طعن أصابت ثمانية أشخاص على الأقل في مركز تسوق بولاية مينيسوتا الأمريكية أمس السبت.

وقالت الوكالة في بيان “منفذ عمليات الطعن يوم أمس في مينيسوتا هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الصليبي.”

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة البيان.

وقالت السلطات إن رجلا يرتدي زيا أمنيا خاصا وكان مسلحا بسكين على الأقل طعن ثمانية أشخاص في مركز كروس رودز للتسوق قبل أن يقتله ضابط شرطة خارج الخدمة بالرصاص.