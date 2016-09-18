البيت الابيض: اوباما يلتقي نتانياهو الاربعاء في نيويورك

واشنطن ـ أ ف ب ـ اعلن البيت الابيض الاحد ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيلتقي رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الاربعاء في نيويورك، بعد ايام من توقيع اتفاق تعاون بين البلدين في المجال العسكري.

وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الابيض ان هذا اللقاء سيتيح لاوباما ونتانياهو التشديد على “العلاقات القوية” التي تربط بين البلدين، والتطرق ايضا الى ضرورة “تحقيق تقدم فعلي” نحو حل الدولتين للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.