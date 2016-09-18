الجعفري يقول إن الضربات الأمريكية تهدف إلى تقويض الهدنة ويحذّر: انتهاك سيادة سوريا سيكون ثمنه غالياً للغاية





جزيرة مارجريتا- رويترز- قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري اليوم الأحد إن الهدف من الضربات الجوية المميتة التي نفذها تحالف تقوده الولايات المتحدة على “الجيش السوري” أمس هو تقويض خطة وقف إطلاق النار الأمريكية الروسية.

جاءت تصريحات الجعفري، الذي تحدث للصحفيين على هامش قمة دول عدم الانحياز في فنزويلا، تأييدا لقول موسكو إن الضربات تهدد تنفيذ خطة وقف إطلاق النار، وتصل إلى حد التآمر مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وحذّر الجعفري من أن “انتهاك” سيادة سوريا سيكون ثمنه “غالياً للغاية”.