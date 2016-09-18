الهند تتهم باكستان بالوقوف وراء مقتل 17 من جنودها في هجوم بكشمير

نيودلهي- رويترز- اتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء هجوم نفّذه انفصاليون اليوم الأحد على قاعدة للجيش الهندي بالقرب من الحدود المتنازع عليها بين البلدين، أسفر عن مقتل 17 جندياً في أحد أعنف الهجمات بمنطقة كشمير منذ بدء حركة انفصالية هناك قبل ربع قرن.

وقال متحدث باسم الجيش الهندي إنه تم التأكد من مقتل أربعة بعد اختراقهم القاعدة في بلدة أوري قرب خط الهدنة مع باكستان. ووقع الهجوم في الساعة الخامسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش).

وقال الجنرال رانبير سينغ، المدير العام للعمليات العسكرية الهندي، “حيث إن الإرهابيين كانت بحوزتهم أشياء عليها علامات باكستانية تحدثت إلى المدير العام للعمليات العسكرية الباكستاني ونقلت إليه مخاوفنا الشديدة من هذا”.

وأضاف “خلال تبادل إطلاق النار جميع هؤلاء الإرهابيين الأربعة قُتلوا بنيران الجيش الهندي. جميع الإرهابيين القتلى إرهابيون أجانب. وأوردت التقارير الأولية أنهم ينتمون إلى جماعة جيش محمد” التي تعمل من باكستان.

وقال أحد سكان أوري “عندما شاهدت الدخان الأسود يرتفع عن بُعد اعتقدت أن شيئاً يحدث بشكل عام. لكن عندما رأينا طائرات الهليكوبتر تُحلق قال لنا سكان يعيشون هنا إن هناك توترا بين الجيش ومتشددين. ثم عرفنا أن شيئا خطأ ربما حدث”.

ووقع الهجوم وسط توترات متزايدة في المنطقة الوحيدة التي تقطنها أغلبية مسلمة بالهند، والتي شهدت احتجاجات استمرت أكثر من شهرين، في أعقاب مقتل قائد انفصالي ينتمي لجماعة حزب المجاهدين ومقرّها باكستان في الثامن من يوليو تموز.

وندد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشدة بما وصفه بأنه “هجوم إرهابي جبان”.

وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر “أُطمئن الشعب بأن من يقفون وراء هذا الهجوم الخسيس لن يفلتوا دون عقاب”.