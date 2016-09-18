فوز كبير لحزب بوتين في الانتخابات التشريعية الروسية بـ 44,5 في المئة





موسكو- أ ف ب- حقق حزب “روسيا الموحدة” الحاكم فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية التي جرت في روسيا، حاصداً 44,5 في المئة من الأصوات، وفق استطلاع أجراه معهد “فتسيوم” العام لدى الخروج من مكاتب الاقتراع.

وكان الحزب الحاكم بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين حقق 49 في المئة في الانتخابات التشريعية السابقة في 2011. وتقدم الأحد على حزب اليمين المتطرف (15,3 في المئة) الذي أحرز تقدماً باربع نقاط بالنسبة الى 2011 وعلى الحزب الشيوعي الروسي (14,9 في المئة) الذي تراجع خمس نقاط.

وتأكدت هذه النتائج بعد فرز ستة في المئة من الاصوات، إذ حصد روسيا الموحدة 44,15 في المئة متقدماً على اليمين المتطرف (18,39 في المئة) والحزب الشيوعي (17,24 في المئة).

وحلّ حزب روسيا العادلة في المركز الرابع مع 8,1 في المئة وفق الاستطلاعات فيما منحته نتائج الفرز الاولي 7,6 في المئة.

ومن المبكر جداً معرفة ما إذا كان الحزب الحاكم سيفوز بالغالبية المطلقة في البرلمان انطلاقاً من النظام الانتخابي المعقد.

في المقابل، فشل حزب “يابلوكو” المعارض (يسار وسط) في دخول البرلمان بعد حلوله في المركز الخامس (3,5 في المئة) وفق الاستطلاعات، ومثله حزب “بارناس″ الليبرالي المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق ميخائيل كاسيانوف والذي أسسه المعارض بوريس نيمتسوف الذي اغتيل في شباط/فبراير 2015 (1,2 في المئة).

والفوز الكبير لروسيا الموحدة كان متوقعاً وسيتيح لفلاديمير بوتين أن يستعد بهدوء لترشحه لولاية رئاسية رابعة في 2018، علماً بأن الحملة الانتخابية لم تجتذب الناخبين.