الرئيس اليمني يجري تعديلات وزارية في حكومة بن دغر ويقرّ بنقل البنك المركزي إلى عدن





صنعاء- د ب أ- أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد قرارات جمهورية جديدة قضت بتعديل في المناصب الوزارية في حكومة أحمد عبيد بن دغر، بعد يوم من طلب ممارسة الحكومة أعمالها من داخل البلاد.

وشملت التعديلات وزارات الإعلام، والسياحة، والمالية والأوقاف، والتعليم العالي والتربية والثقافة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عُين “معمر مطهر الأرياني وزيراً للإعلام، ومحمد عبدالمجيد قباطي وزيراً للسياحة، وأحمد عبيد الفضلي وزيراً للمالية، وأحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد الديني، وحسين عبدالرحمن باسلامة وزيراً للتعليم العالي، و عبدالله سالم لملس وزيراً للتربية والتعليم، ومروان أحمد دماج وزيراً للثقافة، وعبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة ــ أمين العاصمة، وعبد الرب صالح السلامي وزيراً للدولة”.

ولم يصدر أي تعليق من رئاسة الجمهورية حول أسباب التعيينات والتغييرات الجديدة في الحكومة.

كما شملت القرارات تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقرّه الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقضى القرار بتعيين منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي.

وسبق وأن أعلنت الحكومة اليمنية “الشرعية” الشهر الماضي أنها لن تتعامل مع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، والذي يعاني من أزمة مالية خانقة.

ويسيطر الحوثيون على البنك المركزي، وكامل مؤسسات الدولة في صنعاء، منذ دخولهم إلى العاصمة في 21 أيلول/ سبتمبر عام 2014.