مقاتلون بالمعارضة السورية يحذّرون الحكومة من إخلاء ضاحية في حمص





بيروت- رويترز- قال مقاتلون بالمعارضة السورية اليوم الأحد إن أي إجلاء لأشخاص من آخر ضاحية تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص سيصل إلى حد إنهاء التزام الحكومة بالهدنة، بعد أن أعلنت الدولة أن هذا الإخلاء سيبدأ يوم الاثنين.

وجاء في بيان مشترك للفصائل الثورية المسلحة و”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” “في حال تم إخراج أي شخص من (حيّ) الوعر، أو من أي منطقة محاصرة في سوريا، أو إذا استمرت عمليات الضغط والإرهاب العسكري والنفسي لإخراج أهالي هذه المناطق، يكون النظام قد أنهى وبشكل صارخ التزامه بأي هدنة مطروحة، وستستمر جميع الفصائل الثورية في ممارسة حقها المشروع في قتالها له”.

ويسري وقف لإطلاق النار في سوريا منذ يوم الاثنين في إطار اتفاق أمريكي روسي.