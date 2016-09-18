واشنطن تدعو بيونغ يانغ إلى البدء بـ “تفاوض جدي”

نيويورك- أ ف ب- دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت كوريا الشمالية إلى “تجميد” برنامجها النووي والبدء بـ “تفاوض جدي” حول مستقبلها.

وقال كيري خلال لقائه نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في نيويورك “قلنا مراراً إننا مستعدون للجلوس مع كوريا الشمالية لمناقشة قضايا عدم الاعتداء والسلام” وكذلك التنمية الاقتصادية.

لكنه اعتبر أن على النظام الشيوعي أن يتوقف “أولاً حيث نحن ويقبل بتجميد (برنامجه النووي)، وألا يقوم بأي عمل استفزازي، وخصوصاً (ألا يجري) تجربة جديدة بهدف تحقيق تقارب بين البلدان والبدء بتفاوض جدي حول المستقبل”.

وأجرت كوريا الشمالية بداية أيلول/سبتمبر تجربتها النووية الخامسة، وهي الأكبر، سبقها إطلاق العديد من الصواريخ البالستية.

وندد المجتمع الدولي بهذه التجارب التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة، فيما يعتزم مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

من جهتها، تسعى الصين، حليفة بيونغ يانغ الوحيدة، إلى استئناف المفاوضات السداسية مع كوريا الشمالية، والتي تضم أيضاً الولايات المتحدة واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية.