﻿أجهزة المخابرات الفرنسية تسابق الزمن من أجل تحييد خطر «الداعشيات والقاصرين»

باريس ـ «القدس العربي»: صرح وزير العدل الفرنسي جان جاك ايرفواس قبل أيام أن قوات الأمن وجهاز المخابرات ستواجه «تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة» إضافة إلى تلك التي تعيشها الآن بعدما نجح تنظيم «الدولة» الإسلامية بتجنيد «خلايا تتزعمها نساء وأخرى تتكون من مراهقين وأطفال قصر».

وكان رئيس الحكومة مانويل فالس أستعرض أرقاما مقلقة حول عدد الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة داخل التراب الفرنسي والذين يشكلون خطرا على أمن البلاد وقدر عددهم بنحو 15 ألف شخص بينهم 280 امرأة و 867 مراهقا.

كما أن هناك نحو «325 موقوفا حاليا لارتباطهم مباشرة بالشبكات الإرهابية بينهم 63 امرأة وعشرات القاصرين».

وكانت السلطات الفرنسية قد أحبطت عملية عدائية قبل أسبوع تقودها خلية نسائية كانت تستعد لتنفيذ هجمات في قلب باريس بواسطة سيارة مليئة باسطوانات الغاز وعند اعتقالهن أبدين مقاومة شرسة وحاولن طعن قوات الأمن باستعمال أسلحة بيضاء. وقبل ثلاثة أيام اعتقلت قوات الأمن ثلاثة مراهقين أعمارهم تتراوح ما بين 15 و16 عاما كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات بعدما تلقوا التعليمات عبر شبكة الأنترنت من طرف تنظيم داعش وأكد أحد هؤلاء المراهقين «استعداده تنفيذ هجوم مسلح».

وفي تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» قال الكاتب والصحافي الفرنسي ماثيو سوك صاحب كتاب «النساء الجهاديات» أن مصادر عليا في جهاز المخابرات الفرنسية أكدت له أن «الخطر الإرهابي لم يعد حكرا على الرجال بل أصبحت النساء و عدد لا يستهان به من المراهقين طرفا مهما فيه، وكنا أغفلنا العنصرين لسنوات عديدة».

النساء أيضا يردن نيل الشهادة

ويرى المختص في شؤون الجماعات الإسلامية ماثيو سوك أن تبنين النساء الفكر الجهادي المتطرف في فرنسا تعيد «ظاهرة جديدة» ظهرت بشكل جلي في العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في فرنسا مع زوجات ورفيقات الانتحاريين الذين نفذوا هجمات نوفمبر/تشرين الثاني 2015 مثل حياة بومدين صديقة اميدي كوليبالي الذي نفذ هجوما مسلحا على المتجر اليهودي وحياة ايت بولحسن قريبة عبد الحميد ابا عود أحد مدبري ومنفذي هجمات باريس.

ويؤكد صاحب كتاب «النساء الجهاديات» أنه خلال عمله الاستقصائي تأكد له من مصادر أمنية عليا «أن بعض النساء اللواتي تم اعتقالهن اعترفن بنيتهن خوض المعارك على الأرض من أجل نيل الشهادة مثلهن مثل الرجال، كما أن هناك نساء تمردن على تعليمات داعش ورفضن القيام بأدوار ثانوية» ويضيف الكاتب «لا يسمح داعش بشكل رسمي للنساء بالقتال لكن هناك استثناءات وبما أنه يتلقى ضربات موجعة فأصبح يتقبل فكرة تشكيل خلايا نسائية وتنفيذ عمليات انتحارية خصوصا في أوروبا».

ويرى خبراء أن سبب استخدام داعش للنساء والقاصرين في حربه مع الغرب له عدة تفسيرات أهمها أن التنظيم بدأ يتراجع على الأرض وفقد عددا كبيرا من قياداته ومقاتليه وبالتالي «أصبح من الصعب العبور إلى أوروبا وتنفيذ هجمات. وبالتالي فإن التنظيم يحاول تجنيد عدد من المقاتلين من داخل أوروبا من كل الأعمار وكل الشرائح نساء ورجالا».

الجهادي المحلي أقل تكلفة

كما أن هناك جانبا اقتصاديا في ما يخص تجنيد النساء حيث يرى ماثيو سوك أن «التكلفة تكون أقل بالنسبة للتجهيز والاعداد مقارنة مع عملية يقودها كوماندوز من الرجال والتي تتطلب تحضيرا جيدا يمتد لشهور ويكلف أحيانا آلاف الدولارات. الاعتماد على النساء في تنفيذ عملية بوسائل بسيطة لا تتطلب مهارة وخبرة كتلك الخلية التي تم توقيفها قبل أيام وحاولت تنفيذ عملية إرهابية بسيارة مليئة بأسطونات الغاز ومن ثم إشعال النار من أجل تحقيق انتصار معنوي على الأقل وزرع الذعر في نفوس المواطنين».

كما أن أجهزة المخابرات «أغفلت لسنوات الدور المهم للنساء، فكانت هناك صور نمطية لنساء الجهاديين باعتبار أنهن يقمن بأدوار ثانوية لا تتعدى الطبخ والغسيل وتربية الأولاد» وبالتالي «داعش يعول على النساء من أجل تنفيذ هجمات نوعية».

ويضيف ماثيو سوك أنه خلال تحقيقاته التي استقاها من الأجهزة الأمنية والقضائية العليا أن «بعض هؤلاء النساء كن أكثر تطرفا من أزواجهن وقمن بتحريضهم على ارتكاب أعمال إرهابية».

من هن هؤلاء النساء؟

تشير المصادر الأمنية والقضائية الفرنسية إلى أن ظاهرة النساء المتطرفات لا تقتصر على الفرنسيات من أصول عربية أو إفريقية، بل إن هناك عددا منهن مسلمات أوروبيات أبا عن جد ويؤكد الكاتب ماثيو سوك «أن إحدى هؤلاء النساء تم القبض عليها أخيرا لانتمائها لتنظيم داعش، «أوروبية بيضاء تنتمي للبورجوازية الفرنسية العريقة التي يعود أصلها إلى قرون عدة»، كما أن النسيج اجتماعي متنوع أيضا «منهن من ينتمي للطبقة العمالية وذات مستوى تعليمي محدود وبعضهن من الطبقة الغنية وحصلن على شهادات عليا ويقطن في الأحياء الراقية».

أما القاسم المشترك لهؤلاء النساء فيبقى حسب صاحب كتاب «النساء الجهاديات» «رفض قيم الجمهورية الفرنسية التي لا تتناسب مع عدد من التعاليم الإسلامية حسب اعتقادهن بالإضافة إلى رفض التدخل العسكري الفرنسي في عدد من الدول العربية والإفريقية». كما أن هناك دوافع أخرى تتمثل في «الانتقام لمقتل بعض قيادات داعش لأنه يمثل بالنسبة لهن استهدافا لأرض الخلافة التي ينوين الهجرة إليها».

تطرف المراهقين…فتح جبهات جديدة من أجل التمويه

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية قبل أيام أنها ألقت القبض على ثلاثة قاصرين كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات وكانوا على اتصال مع رشيد قاسم وهو فرنسي في صفوف تنظيم داعش ومن المطلوبين دوليا لضلوعه في عدة عمليات استهدفت فرنسا.

ويرى الخبير الأمني المعروف عكروف شمس الدين في تصريح خاص لـ«القدس العربي» أن «أجهزة المخابرات الفرنسية تأخذ على محمل الجد تطرف القاصرين وتعمل على تحييد هذا الخطر قبل أن يصبح ظاهرة خارجة عن سيطرتها». ويرى الدكتور عكروف أن أهداف داعش في استعماله للمراهقين في حربه لضرب فرنسا يتمثل أساسا في «تكتيك أمني من أجل تبديد جهود السلطات الأمنية والقضائية وفتح جبهات هنا وهناك من أجل التحضير لعملية كبرى وبالتالي قد تكون عمليات تمويه لا غير».

أما طريقة استمالة الأطفال المراهقين لتبني الفكر الجهادي فيعتمد على «عملية غسيل دماغ مبنية على البروباغاندا والتسويق لصورة وردية لعالم داعش في الرقة كالعدل والحرية والسلام… كما يعتمد على الجانب العاطفي في الحرب وذلك بنشر معلومات زائفة أحيانا حول استهداف الغرب «الكافر» للمسلمين مثل استعمال صور قصف المدنيين والعزل والأطفال على أنها طائرات فرنسية».

ويضيف الخبير الأمني أن تنظيم داعش يعتمد في طريقة تجنيده للمراهقين على «شبكة الانترنت بحيث يتم استهدافهم بشكل فردي وبوسائل معلوماتية متوفرة مجانا على شبكة الأنترنت كتشفير المكالمات والرسائل الرقمية مثل تيليغرام».

ويرى شمس الدين عكروف أن على الأحزاب السياسية الفرنسية والحكومة على حد سواء «عدم اللعب بالنار وتبني أطروحات شعبوية من أجل مصالح انتخابية ضيقة» وبالتالي يستغلها تنظيم داعش من «أجل التحريض ضد فرنسا على اعتبار أنها تعادي الإسلام والمسلمين كقضية البوركيني» التي أثارت جدلا كبيرا في الأومنة الأخيرة.

ويختم الخبير الأمني حديثه لـ«القدس العربي» بالتأكيد على أن «أجهزة المخابرات الفرنسية قلقة جدا بشأن عودة مئات الجهاديين من سوريا والعراق وبالتالي تسعى لتحييدهم عبر التصفية الجسدية لأكبر عدد منهم خارج أراضيها لأنهم يمثلون خطرا كبيرا على أمن البلا».