﻿متحدث من الجيش الموالي لحفتر يؤكد إحكام السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي

ليبيا – وكالات: أكد متحدث عسكري من الجيش الوطني الليبي الموالي لمجلس النواب شرق البلاد إحكام السيطرة على كامل منطقة ‏الهلال النفطي بعد الهجوم الذي تعرضت له فجر أمس الأحد.‏

وقال آمر حرس المنشآت النفطية للمنطقة الشرقية والوسطى التابعة للقيادة العامة للجيش العقيد مفتاح المقريف إنه تم صد ‏الهجوم وإحكام السيطرة على المنطقة. وتحدث عن خسائر وقتلى وأسرى، إلا أنه ذكر أنه لم يتم إحصاؤها بعد. وأشار إلى أن ‏القوات المهاجمة انسحبت لجهة الغرب وأن الأمور أمست هادئة.

وأضاف أن حريقاً اشتعل في أحد خزانات النفط، موضحا أنه تم ‏إخماد الحريق.‏ وكانت «قوات حرس المنشآت النفطية» بقيادة إبراهيم الجضران، والمدعومة من حكومة الوفاق، بدأت فجراً هجوماً لاستعادة ‏المواقع التي خسرتها الأسبوع الماضي لصالح الجيش الوطني.‏

واندلعت الأشتباكات في منطقة الهلال النفطي في شرق ليبيا الاحد بين قوات السلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر وجهاز حرس المنشآت النفطية الموالي لحكومة الوفاق الوطني بعدما هاجم عناصر هذا الجهاز المنطقة بهدف استعادتها.

وتهدد هذه الاشتباكات خطط المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير هذا القطاع الحيوي منذ عقود حيال استئناف التصدير من موانئ هذه المنطقة المهمة بعدما اعلنت المؤسسة الخميس رفع حالة «القوة القاهرة» عنها الامر الذي يتيح قانونياً بدء التصدير منها.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت الخميس الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي ‏‏استعدادا لاستئناف الصادرات النفطية، وذلك بعد أيام من سيطرة الجيش على المنطقة ودعوته المؤسسة لاستلامها ومباشرة ‏‏التصدير.‏

وفي وقت لاحق، اعلن العقيد مفتاح المقريف آمر القوة المكلفة بحماية المنشآت النفطية في القوات التي يقودها حفتر «قمنا بصد هجوم المليشيات التي تقدمت مدعومة باطراف خارجة عن القانون من غرب ليبيا حتى وصلت لمنطقة راس لانوف». وتابع «قمنا بصدهم ونلاحقهم في المنطقة وقد تمكنا من اسر بعض عناصرهم». ولم يكن بالامكان التحدث الى مصادر مستقلة في منطقة الهلال النفطي للوقوف على الوضع الميداني فيها. وكان علي الحاسي المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق قال في وقت سابق «هاجمنا السدرة وراس لانوف وقوات حفتر تحاول استهدافنا بالطائرات».

ومنذ ساعات الصباح الباكر أمس الأحد، تدور معارك مسلحة في «الهلال النفطي» بين قوات حرس المنشآت النفطية، التابع ‏لحكومة الوفاق الوطني، والجيش المنبثق عن مجلس نواب طبرق (شرقي)، والذي يقوده «خليفة حفتر»، وسط تأكيد الأولى ‏استعادة سيطرتها علي مناطق خسرتها الأسبوع الماضي، ونفي قوات الثانية لذلك، بحسب تصريحات سابقة.‏

وفي أول تعليق لمسؤول غربي على تجدد المعارك قال السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، الأحد، إن القتال المتواصل حول منشآت النفط في منطقة «الهلال ‏النفطي»، شرقي ليبيا، «مضر بمستقبل البلاد الاقتصادي».‏وأضاف على صفحته في موقع «تويتر» إن «القتال المستمر حول ‏منشآت الهلال النفطي مضر بمستقبل ليبيا الاقتصادي»، داعياً أطراف النزاع إلى حل خلافاتهم عبر الحوار.وأضاف ‏المسؤول البريطاني «صور المنشآت النفطية وهي تحترق تضعف استرداد ليبيا عافيتها». ‏

وأسفرت معارك أمس عن اشتعال النيران في أحد خزانات النفط الخام في ميناء «السدرة» النفطي، بحسب ما كتبت شركة ‏‏»حقل أبو الطفل» على صفحتها بموقع «فيس بوك». وفي وقت سابق أمس قال علي الحاسي، الناطق باسم جهاز «حرس ‏المنشآت النفطية» (انشق عن البرلمان وأعلن تبعيته قبل شهرين لحكومة الوفاق)، في تصريح إن «قوات الحرس ‏هاجمت، الأحد بشكل مباغت مقاتلي خليفة حفتر في مناطق الهلال النفطي».‏

وأكد أن قواته استعادت السيطرة على ميناء «السدرة»، والمنطقة السكنية في ميناء «رأس لانوف»، وتواصل التقدم للسيطرة ‏على بقية موانئ النفط في «الهلال النفطي». وفي المقابل، نفى العقيد مظفر المغربي، القائد الميداني في قوات «حفتر»، صباح ‏أمس تحقيق قوات حرس المنشآت النفطية أي تقدم في مواقع خسرتها الأسبوع الماضي.‏ ولم يذكر أي طرف حصيلة الخسائر في صفوفهما جراء المعارك المحتدمة، كما لم يتسن الحصول على معلومات من مصدر ‏مستقل حول المواقع التي يسيطر عليها كل طرف.‏

وتواجه ليبيا ازمة كبيرة في السيولة، واستئناف تصدير النفط أمر بالغ الاهمية لبلد يعاني من فوضى سياسية وانقسامات ‏ونزاع عسكري متعدد الاطراف منذ الاطاحة بالنظام السابق في العام 2011.‏ وفي ليبيا سلطتان تحظى كل منهما بدعم قوات مسلحة، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي ومقرها ‏طرابلس، وحكومة موازية تحظى بدعم البرلمان المنتخب ومقرها مدينة البيضاء في الشرق.وقال الملازم في قوات السلطة ‏الموازية محمد ابسيط «تقدمت قوات حرس المنشآت (الموالي لحكومة الوفاق) هذا الصباح ونحن نخوض اشتباكات معها في ‏مدينة راس لانوف».‏

يقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، معقل القوات التي يقودها حفتر، ومدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي توشك قوات حكومة الوفاق الوطني على استعادتها بعد أربعة أشهر من المواجهات مع تنظيم الدولة الاسلامية. نفذت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة حفتر هجوما على المرافئ النفطية الاحد الماضي، وتمكنت خلال ثلاثة ايام من السيطرة على كامل المنطقة بعد طرد جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق بقياد ابراهيم الجضران منها. ثم أعلنت الاربعاء تسليم إدارة موانئ التصدير الى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء الى حكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانئ. وقررت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس رفع حالة «القوة القاهرة» عن الموانئ الاكبر في البلاد وهي راس لانوف والسدرة والبريقة والزويتينة. واعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت في تغريدة على تويتر عقب اندلاع اشتباكات الاحد ان «القتال المستمر حول منشآت الهلال النفطي مضر بمستقبل ليبيا الاقتصادي. الحوار افضل طريقة لحل الخلافات». وكان المبعوث الامريكي الخاص الى هذا البلد جوناثان واينر اكد الاربعاء ان الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني طالما ان عائدات المبيعات تصب في صالح هذه الحكومة وحدها. كما دعا الى تجنب التصعيد العسكري، مشجعا الحكومة بدل ذلك على الدخول في حوار.

مبدئيا، يفترض ان تذهب الأموال التي تدفع مقابل النفط الى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا بعد ان تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي الذي يملك فروعاً في دول عدة، ثم يقوم هذا المصرف الحكومي بتحويل الاموال الى المصرف المركزي في العاصمة. لكن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تعني ان بامكان هذه القوات التحكم بمصير عمليات التصدير عبر إقفال الموانئ وإعادة فتحها وفق ما ترتئيه.

ومنذ انتفاضة العام 2011 والاطاحة بنظام الزعيم السابق معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعاً مستمراً. واصبحت ليبيا، أغنى دول افريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، تحقق ادنى انتاج بين دول منظمة «اوبك» في العام 2015، بحسب أوبك. واغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها بداية العام الحالي اثر تعرضها لهجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية وتمكن حرس المنشآت الموالي لحكومة الوفاق من صدها.