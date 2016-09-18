﻿«أودي» تغير مدير قسم التطوير بسبب فضيحة عوادم سيارات الديزل

انغولشتات(ألمانيا) – د ب أ: أفادت تقارير صحافية في ألمانيا أن شركة «أودي» الألمانية للسيارات تعتزم تغيير أحد أعضاء مجلس إدارتها المسؤول عن قسم التطوير بسبب فضيحة عوادم سيارات الغاز.

وأوضحت صحيفة (بيلد آم زونتاغ) الألمانية الصادرة أمس الأحد أن شتيفان كنيرش، المسؤول منذ يناير/كانون الثاني، الماضي سيتم وقفه عن العمل وسحب مهامه منه في الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال متحدث باسم «أودي»، المملوكة لمجموعة «فولكس فاغن»، أمس في انغولشتات، في رده على سؤال حول تقرير الصحيفة ان الشركة لا تعلق على مثل هذه التكهنات.

ووفقا للصحيفة، فإن التحقيقات الداخلية لمكتب المحاماة الأمريكي «جونز داي» المكلفة من «فولكس فاغن» بالتحقيق في واقعة فضيحة الديزل، انتهت إلى إدانة كنيرش، إذ أنه كان على علم منذ فترة مبكرة ببرنامج الغش الذي تم استخدامه في المحركات سعة 3 لتر.

كان كنيرش تولى مهام منصبه في مجلس الإدارة مطلع العام، خلفا لأولريش هاكنبرغ عضو مجلس إدارة «أودي» الذي تم إيقافه عن العمل بسبب أزمة الديزل. وكان كنيرش يعمل لدى شركتي «أودي» و»بورشه» بشكل متقطع منذ 1990.

يذكر أن كنيرش شغل في عام 2013 منصب مدير قسم تطوير المحركات في أهم الشركات المملوكة لمجموعة «فولكس فاغن».