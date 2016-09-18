﻿هبوط أسهم السعودية مع انخفاض التداول لأدنى مستوى في 12 شهرا وارتفاع بورصة قطر

دبي – رويترز: أقبل المستثمرون على بيع الأسهم السعودية أمس الأحد بسبب موجة الهبوط التي شهدتها أسواق الأسهم والنفط العالمية في الآونة الأخيرة، بينما سجل المؤشر القطري مكاسب محدودة مع اتجاه المتعاملين لشراء الأسهم بأسعار منخفضة.

ونزل مؤشر الرياض 1.9 في المئة في أول أيام عمل البورصة بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت عشرة أيام. لكن حجم التداول كان الأدنى منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضررت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع النفط، حيث هبط سهم «كيان» السعودية للبتروكيميائيات 2.3 في المئة في تداولات كثيفة، بعدما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة نحو خمسة في المئة خلال الأيام العشرة التي أغلقت فيها بورصة الرياض.

وسجلت أسهم البنوك أيضا أداء ضعيفا حيث هبط سهم البنك الأهلي التجاري ذو الثقل 4.2 في المئة.

وترتبط أسعار الفائدة في السعودية بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ضوء ربط الريال بالدولار. وتأثرت المعنويات سلبا بحالة الضبابية التي تكتنف اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر بعد غد الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية متباينة. لكن السوق ترى أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية ضئيلة.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.4 في المئة في تداولات نشطة، حيث ارتفع حجم التداول إلى أعلى مستوياته في شهر، مع عودة المستثمرين إلى شراء بعض الأسهم التي تضررت جراء جني الأرباح قبل العطلة.

وكان سهم مصرف الريان الإسلامي هو الأكثر تداولا، وارتفع 0.7 في المئة، بينما قفز سهم «أريدُ» للاتصالات 3.9 في المئة.

وكانت أسهم الشركات المقرر إدراجها على مؤشر «إف.تي.إس.إي» للأسواق الناشئة الثانوية في 20 سبتمبر/أيلول سجلت أداء فائقا في الشهر الماضي.

وتماسك مؤشر سوق دبي وارتفع 0.03 في المئة بعدما هبط 1.1 في المئة يوم الخميس حين استأنفت البورصة العمل عقب عطلة استمرت أسبوعا.

وصعد سهم «شعاع كابيتال» 9.3 في المئة. وكان سهمها قد صعد بأكثر من 36 في المئة على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، منذ أن بدأت الشركة في تقديم خدمات السيولة لتعاملات العقود الآجلة للأسهم المفردة في بورصة ناسداك دبي. وشعاع هي الشركة الوحيدة التي تقدم تسهيلات صناعة السوق إلى السماسرة.

وزاد سهم «جي.إف.اتش» المالية إثنين في المئة ليواصل المكاسب التي حققها يوم الخميس الماضي وبلغت واحدا في المئة، بعدما قالت المجموعة إن وحدتها «جي.إف.اتش كابيتال» ومقرها دبي باعت حصتها المتبقية البالغة 18 في المئة في نادي ليدز يونايتد الانكليزي لكرة القدم.

وفي إمارة أبوظبي نزل المؤشر العام للسوق 0.3 في المئة، مع انخفاض أسهم بنك الخليج الأول 0.8 في المئة، وشركة «إتصالات» العملاقة 0.3 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة في تداولات هزيلة مع انخفاض نحو ثلثي الأسهم.

وكانت شركات التطوير العقاري من بين أكبر الخاسرين، حيث هبطت أسهم «مجموعة طلعت مصطفى» 4.4 في المئة و»بورتو غروب» 3.7 في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية هبط المؤشر 1.9 في المئة إلى 6060 نقطة، بينما ارتفع مؤشر قطر 0.4 في المئة إلى 10572 نقطة.

وزاد مؤشر دبي 0.03 في المئة إلى 3483 نقطة.، في حين تراجع مؤشر أبو ظبي 0.3 في المئة إلى 4486 نقطة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1128 نقطة.

وفي مصر انخفض المؤشر 0.8 في المئة إلى 7916 نقطة.

وكانت بورصتا الكويت وعمان مغلقتين أمس.