﻿رئيس الوزراء الإيطالي يصف قمة الاتحاد الأوروبي بأنها «فرصة ضائعة»

روما – أ ف ب: قال ماتيو رينزي في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) أمس الأحد ان القمة الأوروبية، التي شارك فيها 27 مسؤولا والتي عقدت يوم الجمعة الماضي في براتسلافا، شكلت «فرصة ضائعة»، معربا عن خيبة امله من المسؤولين الفرنسيين والألمان خصوصا.

وردا على سؤال حول غيابه عن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية في نهاية القمة، اكد رئيس الحكومة الإيطالية انه ليست لديه «اي مشكلة» مع فرنسوا هولاند وانغيلا ميركل.

لكنه اضاف في المقابلة مع (كورييري ديلا سيرا) ان «عقد مؤتمر صحافي لا نقول فيه شيئا ليس حلم حياتي».

وأضاف انه اذا اراد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية «تمضية الوقت المتاح لهما بعد الظهر في كتابة وثائق تخلو من اي مضمون، يمكنهما ان يفعلا ذلك لوحدهما».

وكان المسؤولون الثلاثة قد التقوا والبسمة تعلو وجوههم اواخر آب/اغسطس قبالة جزيرة فنتوتيني الإيطالية الصغيرة في البحر المتوسط، خلال اجتماع ثلاثي مهد لقمة براتيسلافا.

لكن ماتيو رينزي لم يخف خيبة أمله، وقال في هذه المقابلة «اخذتهما الى فنتوتيني لإرساء مسار وليس لمشاهدة المناظر الخلابة او أكل السمك».

ويتضح من المقابلة ان ماتيو رينزي مستاء خصوصا من عدم تحقيق نتائج حول الهجرة، وقال «لا يمكننا ترك مشكلة الهجرة تنفجر بسبب عجز أوروبا»، وسخر بعد ذلك من الاتحاد الأوروبي الذي «يبني في الوقت نفسه مقرا جديدا للمجلس الأوروبي تبلغ تكلفته مليارات» في بروكسل.

وقال «سأقترح أن نضع امام المقر، السفينة التي انتشلتها إيطاليا من أعماق البحر وهي الأن في اوغوستا» في صقلية. وأضاف «على الاقل بهذه الطريقة، وكلما عقد اجتماع، بدلا من ان ننظر فقط الى المقاعد الجديدة، سننظر الى هذه السفينة وفضيحة الهجرة».

وكانت إيطاليا قد انتشلت هذا الصيف السفينة التي لقي فيها حوالى 700 مهاجر مصرعهم في نيسان/ابريل 2015 قبالة السواحل الليبية.