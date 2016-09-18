﻿صندوق النقد العربي يبدأ الاجتماع الثاني للجنة المعلومات الإئتمانية وينظم دورة إحصاءات دين القطاع العام

أبوظبي – وام: عقدت اللجنة العربية للمعلومات الإئتمانية اجتماعها الثاني أمس الأحد في فندق جميرا في أبوظبي والذي يستمر حتى اليوم الأثنين .

وتناقش اللجنة في اجتماعها ـ الذي ينظمه صندوق النقد العربي ـ عدة موضوعات أهمها مناقشة إدخال تطبيق الرقم القانوني الدولي الموحد للشركات في الدول العربية، ودور نظم المعلومات الإئتمانية في هذا الشأن .

كما تناقش إحتياجات تطبيق آلية التصنيف الإئتماني في نظم الاستعلام الإئتماني في الدول العربية، إلى جانب سبل تطوير خدمات المعلومات الإئتمانية لأغراض دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتتطرق اللجنة إلى تجارب الدول العربية على صعيد التعامل مع القروض المتعثرة واحتمالات عدم السداد في التقارير الإئتمانية .

إلى جانب موضوع تبادل المعلومات الإئتمانية في الدول العربية، سيتناول الاجتماع كيفية تبني آليات وإجراءات تساعد على تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على ضوء النمو المتزايد للمعاملات المالية والمصرفية عبر الحدود .

يذكر أن هذه اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المدراء المعنيين بنظم المعلومات الإئتمانية، ومراكز المخاطر في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما يشارك فيها الرؤساء والمدراء العامون في شركات الاستعلام الإئتماني المرخص لها في الدول العربيةـ إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لها .

من جهة ثانية نظم معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، ووزارة المالية في مملكة البحرين، دورة «إحصاءات دين القطاع العام» التي تستمر إلى يوم الخميس المقبل.

وقال الدكتور سفيان قعلول، الإقتصادي الأول في معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، ان تنظيم الدورة يأتي للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة .

وأشار إلى أن الإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك إقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي .

وأوضح أن الدورة تركز على تحسين جودة المعلومات، ورفع مستوى حداثتها، بالاستناد على «دليل إحصاءات الدين العام» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يعد مصدرا مرجعيا مفيدا لمعدي إحصاءات الدين ولمستخدميها .

وأشار إلى أن الدورة تغطي موضوعات مثل التعاريف والمبادئ المحاسبية للدين، وتحديد أدوات الدين والقطاعات المؤسسية، وتوحيد إحصاءات دين القطاع العام، والأدوات التحليلية لدين القطاع العام .