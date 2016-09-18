﻿إيران تحث أمريكا على عدم عرقلة محاولاتها شراء طائرات مدنية

طهران – وكالات: حثت إيران الولايات المتحدة أمس الأحد على إزالة العقبات المتبقية أمام شرائها طائرات ركاب، بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها، وأعلنت ترحيبها بالمستثمرين الأجانب في إطار سعيها لتعزيز قطاع الطيران.

واتفقت إيران في وقت سابق من العام على شراء أكثر من 200 طائرة بقيمة 50 مليار دولار من شركتي «إيرباص» و»بوينغ»، في إطار الاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على أنشطة إيران النووية.

لكن مصير الاتفاقين معلق على عملية موافقة الخزانة الأمريكية التي تستغرق أطول من المتوقع سبب النسبة الكبيرة للقطع الأمريكية في جميع الطائرات الحديثة، بما في ذلك التي تصنعها شركة «إيرباص» الأوروبية.

كما تُبدي البنوك الأوروبية ترددا في تمويل الاتفاقين، بسبب القيود المفروضة على استخدام الدولار الأمريكي في الماملات مع إيران، والمخاوف من المخاطر القانونية في حالة فرض العقوبات من جديد.

وقال وزير الطرق وتنمية المدن الإيراني، عباس أخوندي، خلال مؤتمر لقطاع الطيران إن إيران ملتزمة بتعهداتها وإنها تواصل في الوقت الراهن التفاوض مع الأطراف المعنية الأخرى.

وقال خلال قمة تمويل الطيران، وهي ثاني أكبر تجمع لمسؤولي القطاع في طهران منذ رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني «نتفاوض مع كل هذه الأسماء الكبيرة. هناك الكثير من العقبات لكنني واثق من حل جميع هذه المشكلات لأننا نحترم جميع القواعد والنظم العالمية.»

وقال منتقدون في الكونغرس الأمريكي إن إيران قد تستخدم طائرات الركاب لأغراض عسكرية مثل نقل مقاتلين لمحاربة القوات الأمريكية أو الحلفاء في سوريا، أو نقل ملكية طائرات إلى شركات طيران مازالت خاضعة للعقوبات الأمريكية.

ونفى أخوندي ذلك في مقابلة مع رويترز وقال «لدينا عقد ونحن نلتزم به».

من جهة ثانية قال الوزير أخوندي ان إيران قد توقع على اتفاق عالمي مهم يحمي حقوق شركات التأجير الأجنبية. ويسهل الاتفاق الموقع في كيب تاون عام 2001 جذب شركات التأجير الأجنبية عن طريق حماية حقوقها في إعادة تملك طائراتها في حالة إفلاس شركة الطيران. وأضاف «نحن ندرس ذلك. إذا توصلنا لنتيجة (إيجابية) فسنمضي في الأمر بالتأكيد.»

وقالت مصادر في القطاع ان توقيع الاتفاق قد يسهل تمويل صفقات الطائرات بما في ذلك اتفاق مؤقت لشراء أكثر من 100 طائرة من شركة «إيرباص». ولتمويل الاتفاق من المتوقع أن تبيع شركة «إيران للطيران» معظم الطائرات إلى شركتي تأجير ثم تعيد شراءها.

من جهة ثانية قال أصغر فخريه كاشان، نائب وزير الطرق وبناء المدن، ان إيران تلقت إخطارا بأن الولايات المتحدة ستصدر خلال أسابيع تراخص التصدير اللازمة لتسهيل شراء طائرات من «بوينغ» و»إيرباص». وأضاف ان صدور الموافقة كان متوقعا بنهاية أغسطس/آب لكنه تأجل إلى نهاية سبتمبر/أيلول.

وقال كاشان ان عدم موافقة الولايات المتحدة ستعد انتهاكا للاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية لتخفيف العقوبات في مقابل فرض قيود على الأنشطة النووية لإيران.

وفي وقت سابق قال مسؤول في «شركة إيران للطيران» ان الشركة تتطلع إلى شراء طائرات مستعملة أو استئجار طائرات بأطقمها للمساعدة في تلبية حاجاتها الأكثر إلحاحا.