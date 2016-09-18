﻿معهد: التوقعات حول الاقتصاد الإماراتي لا تزال متفائلة رغم ازدياد مخاطر سلسلة التوريد الإقليمية

دبي – وام :أظهر مؤشر مخاطر سلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ الصادر أمس الأحد عن معهد «تشارترد للمشتريات والتوريد»، المدعوم من شركة «دن آند برادستريت»، ارتفاعا ملحوظا من 371 نقطة إلى 406 نقاط خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بالرغم تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وجاء في بيان صادر عن المعهد أن تعهد الإمارات العربية المتحدة بإيداع مليار دولار لدى المصرف المركزي في مصر يدل على أن اقتصاد الدولة في حالة ايجابية.

وفي التقرير الذي صدر عن معهد «تشارترد للمشتريات والتوريد» ووزع في دبي أمس ألاحد يتبين أن مخاطر سلسلة التوريد العالمية قد ارتفعت أيضا إلى 80.8 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي، وهي واحدة من أعلى النسب التي تم تسجيلها منذ عام 1995، ما يعني ان منحى مخاطر سلسلة التوريد العالمية مستمر في الاتجاه نحو الهبوط الذي بدأ منذ الربع الرابع من العام الماضي.

جدير بالذكر أن مؤشر مخاطر سلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرصد أثر التطورات الاقتصادية والسياسية على استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح المؤشر أن مخاطر سلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت أعلى نسبة لها منذ الربع الأول من العام الماضي، وأن من المنتظر أن يسهم التزام دولة الإمارات بإيداع مبلغ مليار دولار لدى المصرف المركزي في مصر في تخفيف وطأة النقص الحاد في العملة الأجنبية، إلا أنه من المبكر جدا توقع مستوى التحسن الذي قد يطرأ على هذه السلسلة.

وقال سام أشامبون، المدير الإقليمي لمعهد «تشارترد للمشتريات والتوريد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحافي في دبي أمس انه مع تدني أسعار النفط نسبيا فإن الإمارات العربية المتحدة تتخذ خطوات فاعلة تهدف إلى تسريع إجراءات تحقيق «رؤية العام 2020»، كما تقوم الدولة أيضا بدعم بنيتها الاقتصادية بما يمكنها من استقطاب النشاط الإضافي للشركات التي قد تغير وجهة أعمالها من بريطانيا نتيجة لانسحابها من الاتحاد الأوروبي.

واشار إلى أن العجز الحالي في الحساب الجاري الخاص بالمصرف المركزي في مصر أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن خطوات الإمارات لدعم مصر ستترك تأثيرا إيجابا على سلسلة التوريد الإقليمية.

ولفت اشامبون إلى أن قرار تصويت بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي أثر على مخاطر سلسلة التوريد العالمية، فما ان صدرت نتائج تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى شهد الجنيه الإسترليني تدهورا كبيرا، أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشركات المعتمدة على التوريد، وهذا ما شجع كثيرا من الشركات على إعادة النظر في استراتيجيات التوريد.