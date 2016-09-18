﻿الفجيرة تدشن بعد غد أول رصيف للناقلات العملاقة على ساحل المحيط الهندي

الفجيرة – وام: يدشن الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بعد غد الأربعاء أول رصيف في الدولة لتحميل ناقلات النفط العملاقة فئة «في.إل.سي.سي».

ويقع الرصيف الجديد في ميناء الفجيرة المطل على المحيط الهندي.

ويعزز المشروع، الذي يعد الأول عالميا في السعة التشغيلية، موقع ميناء الفجيرة الاستراتيجي كمحور أساسي لتجارة النفط العالمية.

كما يعتبر افتتاح الرصيف المخصص للناقلات النفط العملاقة خطوة رئيسية في تمكين ميناء الفجيرة من تطوير خدماته في ظل تنامي الاستهلاك العالمي للنفط.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ورئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة، في تصريح في هذه المناسبة «إن تدشين أول رصيف لناقلات النفط العملاقة «في.إل.سي.سي» في الامارة سيقدم الدعم المتكامل للطلب على الطاقة في الدولة و يواكب ركب التطور في هذا القطاع التنافسي».

وأضاف أنه منذ التشغيل الفعلي للميناء خلال عام 1983 تحقق الإنجاز تلو الآخر فيما يجسد تدشين رصيف ناقلات النفط العملاقة الجديد الإصرار على ترسيخ اسم إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة تجارة الطاقة الإقليمية والدولية.