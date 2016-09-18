﻿500  مليون متر مكعب عجز المياه في تونس

تونس – الأناضول: قال وزير الفلاحة التونسي، سمير بالطيب «تونس تشكو عجزا يقدر بـ 500 مليون متر مكعب من المياه ناتجة عن 3 سنوات من الجفاف شهدتها البلاد، مقابل وجود مخزون حالي من الموارد المائية يبلغ 720 مليون متر مكعب».

وحذّر بالطّيب، خلال مؤتمر صحافي حول «مستقبل المياه في تونس» عقد أمس الأول في مقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية، مما أسماه بـ»انتفاضة العطش التي قد تنتج عن نقص الموارد المائية في البلاد»، معتبرا أنّ « ذلك من أكثر الأمور المهددة لأمن تونس خلال هذه السنوات».

وتابع وزير الفلاحة أن « تونس بصدد تنفيذ مشروع 40 وحدة تحلية مياه بحر متنقلة بقيمة 200 مليون دينار (حوالي 100 مليون دولار) وهي تكنولوجيا جديدة تساعد في خلق بعض الموارد في ظل هذه الظروف الصعبة. وستكون جاهزة بداية الصيف المقبل، وستمكن من تحلية ألفي متر مكعب يوميا».

ووفق تصريحات صحافية سابقة لوزير الفلاحة السابق سعد الصديق «إذا لم تشهد البلاد هطولات للأمطار حتى سبتمبر/أيلول الحالي فسيكون ذلك كارثيا وستضطر الدولة لتقسيط مياه الري وتسجيل انقطاعات وخفض في تدفق مياه الشرب».

وتسبب انخفاض الهطولات المطرية في تونس بجفاف في عدد من السدود.

وبحسب إحصائيات رسمية يوجد في تونس 34 سدا بقدرة تخزين تبلغ 1.9 مليار متر مكعب، ويعتبر سد «وادي الكبير» قرب العاصمة أول سد تم بناؤه سنة 1928 في عهد الاستعمار الفرنسي.

ووفق تصريحات أدلى بها في وقت سابق رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، قدر مخزون السدود في تونس مطلع عام 2016 بحوالي 1212 مليون متر مكعب، لينخفض إلى 882 مليون متر مكعب، في أواخر تموز/يوليو الماضي، في حين أن معدل المخزون العادي يقدر بـ 1500 مليون متر مكعب، وبالتالي فإنه تم تسجيل نقص قدّر بـ41 في المئة

كما تكبدت البلاد بسبب الجفاف خسائر مادّية قدّرت بملياري دينار أي بما يعادل 7 في المئة من ميزانية الدولة التي تقدر بـ 29.250 مليار دينار (15.03 مليار دولار).

و أثار الحديث عن جفاف السدود وتراجع مخزون المياه مخاوف عديد المواطنين، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في عدد من محافظات تونس.

ووفق دراسة أجراها معهد الموارد العالمية (منظمة بحثية عالمية) فإن تونس تعد من بين 33 بلدا في العالم المهددة بمخاطر كبيرة جدا في العقود المقبلة بسبب نقص المياه، حيث يمكن أن تخسر تونس أكثر من 80 في المئة من مواردها المائية الطبيعية بحلول عام 2040.

وينص الفصل 44 من الدستور التونسي على أن المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.