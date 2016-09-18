﻿أمين عام «أوبك» يتوقع عقد اجتماع غير عادي إذا توافق الأعضاء على موقف خلال لقائهم في الجزائر

الجزائر – وكالات: نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد عن محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، قوله ان أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط، إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر.

وقال انه متفائل بشأن الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر بين 26 و28 سبتمبر/أيلول. وكان الأمين العام قال في وقت سابق ان مباحثات الجزائر ستكون تشاورية ولن تسفر عن قرارات كبيرة.

ونقلت الوكالة الجزائرية عن باركيندو قوله «نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي (في الجزائر) باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات» من شأنها تحقيق استقرار أسعار النفط.

وكان الأمين العام لـ»أوبك» قال في وقت سابق إن المنظمة لا تسعى وراء نطاق محدد لسعر النفط، بل إلى تحقيق الاستقرار في السوق.

ومن المنتظر أن تشارك روسيا وإيران وغيرهما من كبار منتجي النفط في اجتماع الجزائر.

ودعا بعض المنتجين الأعضاء في «أوبك» إلى تثبيت الإنتاج، لكبح تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انهيار الأسعار خلال العامين الأخيرين، بما قوض إيرادات كبار المنتجين.

واتفقت السعودية وروسيا غير العضو في «أوبك» هذا الشهر على التعاون في أسواق النفط، وقالتا إنهما قد تحدان من الإنتاج في المستقبل. وحسب الأمين العام فإن الإجتماع المخطط له في الجزائر تم اقتراحه من قبل قطر في يونيو/حزيران الماضي، بهدف لسماح لأعضاء «أوبك» بالتشاور وتبادل الآراء حول السوق النفطية.

وتابع «لقد اجتمعنا في يونيو (الماضي) وقد حدثت أمور كثيرة، وستكون هناك عدة اجتماعات ثنائية بين أعضاء المنظمة خلال هذا الاجتماع المقبل».

تجدر الإشارة أن وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، قام مطلع الشهر الجاري بجولة إلى دول فاعلة داخل منظمة «أوبك» وخارجها، منها قطر وإيران وروسيا، كما التقى نظيره السعودي مؤخرا في باريس في محاولة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين منتجي النفط، على أمل نجاح الاجتماع المقبل، والخروج بقرار تجميد الإنتاج لإعادة التوازن إلى لسوق.

وكشف الوزير الجزائري، في تصريحات على هامش زيارته لموسكو في التاسع من الشهر الجاري، أن «الجزائر لديها بخصوص استقرار السوق النفطية، اقتراح ستطرحه على المشاركين في اجتماع الجزائر حيث تشير المشاورات التي أجريناها مع شركائنا إلى وجود إجماع حول ضرورة استقرار السوق ويعد هذا بمثابة نقطة إيجابية والاجتماع قد يفضي إلى اتفاق للفاعلين المعنيين بهذه المسألة».

وأضاف أن «سعرا أقل من 50 دولار للبرميل غير مقبول ولا يخدم لا البلدان المنتجة ولا الاقتصاد العالمي في مجمله، بينما السعر المقبول قد يتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارا».

وعلى مدى العامين الأخيرين، هبطت أسعار النفط العالمية بأكثر من النصف.

من جهة ثانية توقع شكيب خليل، الرئيس الأسبق لـ»أوبك» أن تستعيد الأسواق النفطية توازنها بحلول النصف الثاني لعام 2017، مما سيدفع بالأسعار نحو مستويات بين 50 و60 دولارا للبرميل، في حال تحقيق توافق سعودي روسي في اجتماع المنظمة المقرر نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وقد تولى شكيب خليل رئاسة «أوبك» بين عامي 2001 و2008، ووزارة الطاقة الجزائرية من عام 1999 وحتى 2010..

وأضاف خليل أن «تحقيق توافق سعودي روسي بشأن تجميد الإنتاج، سيسرع من عودة التوازن للأسواق وامتصاص فائض العرض الحالي».

وأوضح أن «جملة من المعطيات تدفع نحو تحقيق التوافق الروسي السعودي، خاصة أن هذين البلدين توصلا إلى أعلى مستوى لإنتاجهما، وإلى أعلى نسبة من حصتهما في السوق العالمي، وعليه أتوقع أن يصلا إلى قرار تجميد إنتاجهما لأنه لا يمكنهما فعل أكثر من هذا».

في المقابل، استبعد خليل، قبول إيران رسميا تجميد إنتاجها «لأنها تحاول في هذه المرحلة الخروج من تبعات عقوبات غربية كانت مفروضة عليها بفعل الملف النووي».

وأستطرد رئيس «أوبك» الأسبق قائلا ان «العديد من الدول داخل وخارج أوبك، أخذت موقفا ايجابيا إزاء التوصل إلى توافق (بشأن تجميد الإنتاج) خلال اجتماع الجزائر، لأن ذلك سيكون له انعكاس على السعر في السوق العالمي».

وفي رد على سؤال حول إمكانية الذهاب نحو خفض الإنتاج، قال خليل «بالطبع لا، وهذا بسبب الوضع الجيو-سياسي في منطقة الشرق الأوسط والنمو العالمي»، مشددا على أن «تجميد الإنتاج سيكون خطوة ايجابية وغير مكلفة كقرار مرحلي».

وأضاف المتحدث «أوبك، لم تقضِ تماما على البترول الصخري، وهكذا فإن أي ارتفاع في السعر مع حالة عدم التوازن الحالية في السوق، سينجم عنه أخطار في إنعاش إنتاج البترول الصخري، ومن بعد سيعود مجددا لمنافسته حصة الدول المنتجة الأخرى في السوق العالمي».

وشدد على «ضرورة مواصلة أوبك جهدها للوصول إلى توازن حقيقي في السوق عن طريق زيادة في الطلب، وليس عن طريق خفض في الإنتاج، لكي لا يسمح للبترول الصخري أن ينافس حصة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها في السوق العالمي، وهو ما سيمكن من عودة التوازن للسوق بحلول النصف الثاني من 2017 بشكل يسمح بعودة الأسعار إلى مستويات بين 50 و60 دولارا».