﻿بايرن ميونيخ يفتقد جهود كوستا بسبب الإصابة

ميونيخ – د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ الألماني أنه سيفتقد جهود لاعبه البرازيلي دوغلاس كوستا لفترة بسبب إصابته خلال المباراة التي انتهت بالفوز على إنغولشتاد في الدوري الألماني. وأوضح البايرن أن كوستا (26 عاما) تعرض «لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن» بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني، لكن لم يجر الإعلان عن الفترة التي سيستغرقها علاج اللاعب. ويستضيف بايرن ميونيخ، متصدر الدوري، هيرتا برلين يوم الأربعاء المقبل ويتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الهولندي إدغار دافيدز يستعد لدخول التدريب في دبي

دبي – د ب أ: بدأ النجم الهولندي السابق إدغار دافيدز قضاء فترة معايشة في النادي الأهلي الإماراتي استعدادا لخوض مجال التدريب. وقال مسؤولون في النادي أن دافيدز جاء لدبي لتنمية مهاراته بالتعاون مع الجهاز الفني للأهلي، وسيقضي ثلاثة أشهر في مقر النادي، للحصول على الرخصة (بي) بعدما تخطى المرحلة الأولى الرخصة (سي). وعلقت إدارة النادي: «جاء اختيار النجم الهولندي السابق للأهلي للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها النادي بقيادة جهاز فني كبير بقيادة الروماني أولاريو كوزمين والذي وصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا وحاز على العديد من النجاحات والانجازات على المستوى المحلي».

وفاة دراج إيراني خلال سباق في الألعاب البارالمبية!

ريو – د ب أ: توفي دراج إيراني إثر تعرضه لحادث خلال مشاركته في سباق في دورة الألعاب البارالمبية «ريو 2016». وقالت اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقين إن الدراج الإيراني بهمن جولبارنجاد (48 عاما) تعرض لحادث في القسم الأول من امتداد جبلي من السباق. وتسبب الحادث في سقوطه على رأسه وتعرض لأزمة قلبية خلال نقله إلى المستشفى، حيث توفي بعد وقت قصير من وصوله. وقال رئيس اللجنة الأولمبية للمعاقين فيليب كرافن: «هذا الخبر مخزن للغاية، تعاطف وتعازي كل من في الحركة البارالمبية مع عائلة وأصدقاء وزملاء بهمن وكذلك اللجنة البارالمبية الوطنية الإيرانية».

التونسي معلول يتلقى عرضا لتدريب الوداد المغربي

الدوحة – د ب أ: تلقى التونسي نبيل معلول عرضا رسميا من نادي الوداد المغربي لتولي تدريب الفريق خلفا للويلزي جون توشاك الذي تمت اقالته اثر الخسارة القاسية أمام الزمالك المصري صفر/4 في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وأكدت مصادر أن رئيس نادي الوداد قام بالإتصال بنبيل معلول مساء السبت وطرح عليه فكرة تدريب الفريق على أن يبدأ مهمته بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل. ولم تتضح الصورة بعد بخصوص اتمام هذا التعاقد، خاصة ان معلول طلب مهلة للتفكير على ان يرد على العرض في ظرف 24 ساعة سواء بالموافقة أو الرفض.

الجابر يعد جماهير الشباب السعودي بعودة الفريق إلى سابق عهده!

الرياض – د ب أ: وعد سامي الجابر مدرب الشباب السعودي جماهير ناديه بعودة الفريق السريعة لسابق عهده قبل خوض مباراته أمام النادي الاهلي في الجولة الثالثة من الدوري. وقال الجابر: «أعد الجماهير بالعمل بالطريقة الصحيحة من أجل عودة الفريق لسابق عهده». وأضاف: «نعمل على بناء فريق قوي ينافس على البطولات». وحول لقاء الاهلي أوضح الجابر انه لقاء كبار مضيفا: «اللقاء يعتبر كلاسيكو بين فريقين كبيرين والأهلي هو أفضل فريق خلال الموسمين الماضيين فنيا ولدي ثقة كبيرة باللاعبين وبإيجابية العمل خلال فترة التوقف الماضية وسنبحث عن انطلاقة مميزة ابتداء من لقاء الأهلي».

غليزان الجزائري يدرس إقالة مدربه التونسي بوعكاز

الجزائر – د ب أ: يدرس نادي سريع غليزان متذيل الدوري الجزائري، إقالة مدرب الفريق التونسي معز بوعكاز، على خلفية توالي النتائج السلبية في الدوري. وخسر سريع غليزان أمام مضيفه دفاع تاجنانت 1/2 يوم السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري. وقال المتحدث الرسمي باسم النادي ناصر قداوي إن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا في الأيام المقبلة لحسم مصير الجهاز الفني الذي يقوده بوعكاز، مؤكدا أنه ليس بوسعه القول أن بوعكاز سيبقى في منصبه أو سيغادر. وخسر غليزان مبارياته الأربع في الدوري، كما أن لجنة الانضباط قررت خصم ثلاث نقاط من رصيده بعد منع قسم من مشجعيه إقامة المباراة التي كان يفترض إن يلتقي فيها ضيفه نصر حسين داي ضمن الجولة الافتتاحية، احتجاجا على رفض رابطة الدوري حينها قيد اللاعبين الجدد الذين انتدبهم الفريق. يشار إلى أن ثلاثة مدربين تركوا مناصبهم منذ انطلاق الدوري وهم الفرنسيان سيباستيان ديسابر مدرب شبيبة الساورة، وديديه غومير مدرب شباب قسنطينة، والوطني فؤاد بوعلي مدرب شباب بلوزداد. فيما فضل عادل عمروش الرحيل عن اتحاد الجزائر حامل اللقب قبل ثلاثة أيام من انطلاق الدوري.