﻿موراي يحافظ على آمال بريطانيا… وكرواتيا تصعد إلى النهائي

غلاسغو – د ب أ: حافظ أندي موراي على آمال بريطانيا في التأهل للمباراة النهائية للمجموعة العالمية لبطولة للمرة الثانية على التوالي بتغلبه على غويدو بيلا الأرجنتيني 6/3 و6/2 و6/3 لتتعادل بريطانيا مع الأرجنتين 2/2.

وستحسم مسألة صعود أي من البلدين للمباراة النهائية في المباراة الأخيرة، وتحوم الشكوك حول مشاركة خوان ديل بوترو مع الأرجنتين في المباراة خاصة وانه يعاني من الإرهاق، فيما يتوقع أن يشارك داني إيفانز مع بريطانيا ليحمل آمال بريطانيا في الصعود للمباراة النهائية. وقال موراي: «واجهنا الكثير من المتاعب ولكن دان لديه الفرصة لانجاز المهمة». وفي زادار، أكد مارين سيليتش تأهل كرواتيا للمرة الثانية في تاريخها للمباراة النهائية بعدما تغلب على ريتشار جاسكيه 6/3 و6/2 و7/5. وكان أول ظهور لكرواتيا في المباراة النهائية لكأس ديفيز في عام 2005 عندما قاد إيفان ليوبيسيتش، المدرب الحالي لروجيه فيدرر، بلاده للفوز على سلوفاكيا في براتيسلافا.