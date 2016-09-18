﻿فورمولا ـ 1: روزبرغ يتوج بسباق سنغافورة وينتزع الصدارة من هاميلتون

سنغافورة – د ب أ: انتزع الالماني نيكو روزبرغ صدارة الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1، من البريطاني لويس هاميلتون، زميله بفريق مرسيدس، بعدما توج بسباق جائزة سنغافورة الكبرى.

وواصل روزبرغ تألقه بعدما فاز بسباق الجائزة الكبرى الثالث على التوالي، علما أنه الفوز الأول له في سنغافورة، والثاني والعشرين في مسيرته الرياضية، في حين حل هاميلتون ثالثا، خلف الاسترالي دانييل ريكاردو سائق فريق ريد بول، في السباق الذي أقيم على مضمار مارينا باي تحت الأضواء الكاشفة. وجاء الفنلندي كيمي رايكونن سائق فريق فيراري في المركز الرابع، فيما حصل الألماني سيباستيان فيتيل، زميله في الفريق، على المركز الخامس، عقب انطلاقه من المركز الأخير، ونال الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول على المركز السادس. واحتل فيرناندو ألونسو سائق مكلارين المركز السابع، وتلاه سيرخيو بيريز سائق فورس إنديا، ودانييل كفيات سائق تورو روسو، وكيفن ماغنسن سائق رينو. ورفع روزبرغ، الذي تفوق بفارق 0.4 ثانية على ريكاردو، رصيده إلى 273 نقطة، ليتربع على صدارة ترتيب السائقين بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه هاميلتون، قبل سباق جائزة ماليزيا الكبرى، الذي سيقام بعد أسبوعين. ودخلت سيارة الأمان على الفور عقب خروج الألماني نيكو هالكنبرغ سائق فريق فورس إنديا من السباق بعد ثوان معدودة إثر اصطدام سيارته بسيارة كارلوس ساينز سائق فريق تورو روسو، أعقبها اصطدامه بالحائط. وقال هالكنبرغ: «من المؤلم للغاية أن تقود السيارة لمسافة 50 مترا فقط». في المقابل، لم يتمكن رومان غروجان، سائق فريق هاس، من المشاركة في السباق بسبب تعرض سيارته لمشكلة في المكابح.