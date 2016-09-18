﻿النجم الساحلي يكتفي بالتعادل مع مازيمبي

تونس – د ب أ: اكتفى فريق النجم الساحلي التونسي بالتعادل مع ضيفه مازيمبي الكونغولي 1/1 في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كأس الكونفيدرالية). ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب مازيمبي يوم 25 أيلول/ سبتمبر الجاري لحسم التأهل للنهائي، بينما يتنافس على البطاقة الثانية للدور النهائي فريقا مولودية بجاية الجزائري والفتح الرباطي المغربي. وعلى الملعب الأولمبي بسوسة، تقدم النجم الساحلي عن طريق حمزة لحمر في الدقيقة 19 ثم أدرك روجير أسالي التعادل لمازيمبي في الدقيقة 51.