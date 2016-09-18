﻿الدوري القطري: هاتريك تاباتا يقود الريان إلى انتصار ثمين

الدوحة – د ب أ: أكد رودريغو تاباتا مجددا على كونه الورقة الرابحة الكبيرة للريان، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود الفريق إلى الفوز 3/صفر على الشحانية في بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري القطري، فيما لم يجد لخويا أي صعوبة في التغلب على معيذر 4/صفر في مباراة أخرى بالمرحلة الأولى.

واستهل «الرهيب» رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز الثمين رغم الأداء غير المقنع من حامل اللقب في المرحلة الأولى. وأنهى الريان الشوط الأول بهدف تاباتا من ركلة جزاء في الدقيقة 31 قبل أن يحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 والثانية من الوقت بدل الضائع ليدخل صراع الهدافين مبكرا. ولم يقدم الريان المستوى الرائع الذي كان عليه في بداية الموسم الماضي والذي عاد فيه لدوري النجوم بعد موسم واحد من هبوطه ليفجر المفاجأة ويتوج باللقب عن جدارة قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة. وتغلب لخويا على معيذر برباعية نظيفة سجلها يوسف العربي وعلي معز وعلي حسن عفيف ومحمد مونتاري في الدقائق العاشرة و34 و66 و78.

الدوري السعودي: النصر ينتزع فوزا صعبا من القادسية

الرياض – د ب أ: انتزع النصر فوزا صعبا من ضيفه القادسية 1/صفر في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي والتي شهدت أيضا تعادل الفيصلي مع الفتح سلبا.

ويدين النصر بالفضل لفيكتور أيالا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 60. ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس فيما توقف رصيد القادسية عند نقطتين في المركز الحادي عشر. وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الفيصلي بضيفه الفتح. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع الفيصلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس كما حصل الفتح على أول نقطة بالدوري وظل في المركز الرابع عشر الأخير. ويلتقي الفيصلي مع الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة، فيما يلعب الفتح مع الرائد يوم الخميس.

الدوري الإماراتي: الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز

أبوظبي – د ب أ: استهل النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه باكتساحه ضيفه الإمارات 4/صفر في المرحلة الأولى من الدوري الإماراتي، والتي شهدت ايضا فوز الجزيرة على الوصل 3/1.

وسجل أهداف الاهلي أسامواه جيان من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة وإسماعيل الحمادي في الدقيقة 71 وأحمد خليل (هدفين) في الدقيقتين 89 والأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط بالمسابقة وتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الشباب، فيما ظل فريق الإمارات بلا نقاط في المركز الرابع عشر الأخير. ويلعب الأهلي مع النصر في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل، فيما يلعب الإمارات مع العين في اليوم ذاته. وفاز الجزيرة على النصر 3/1. وسجل أهداف الجزيرة علي مبخوت (هدفين) في الدقيقتين 15 و49 وجيفرسون فارفان في الدقيقة 48، فيما سجل هدف الوصل علي سالمين في الدقيقة 35. وحصد الجزيرة أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم، فيما ظل الوصل بلا نقاط.

الدوري الجزائري: اتحاد الجزائر يلحق بمولودية وهران في الصدارة

الجزائر – د ب أ: لحق اتحاد الجزائر حامل اللقب بمولودية وهران في صدارة دوري المحترفين الجزائري، بعدما تغلب على ضيفه شباب قسنطينة 1/صفر، في ختام المرحلة الرابعة.

ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 10 نقاط، حيث تقدم على مولودية وهران بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد شباب قسنطينة عند نقطتين. وسجل عبدالرحمن مزيان الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 51. وفي مباراة أخرى، تعادل شبيبة الساورة مع ضيفه أولمبي المدية 1/1 تقدم مصطفى جاليت للساورة في الدقيقة 67، غير أن البديل محمد الأمين حامية أدرك التعادل للمدية بعد ثلاث دقائق فقط، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى أربع نقاط.

الدوري المصري: الأهلي يقهر عناد الإسماعيلي بفوز ثمين

القاهرة – د ب أ: استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري بفوز ثمين ومتأخر 1/صفر على الإسماعيلي في المرحلة الأولى لينجح في أول اختبار له بقيادة مدربه الجديد حسام البدري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل عبدالله السعيد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 78. ولم يقدم الفريقان العرض المتوقع منهما وإن ظهر الأهلي بشكل أفضل كثيرا من ضيفه الذي مال أداؤه للدفاع معظم الوقت. وقدم الأهلي، بهذا الفوز، هدية ثمينة لمدربه البدري الذي يتولى قيادة الفريق للمرة الثالثة في مسيرته.

واستهل الاتحاد السكندري مبارياته بالفوز على المقاولون العرب 3/1، وتقدم الاتحاد بهدف كاتونغو كاسونغو في الدقيقة 24 وتعادل المقاولون العرب عن طريق أحمد علي في الدقيقة 47 قبل أن يسجل الاتحاد هدفين متتاليين عن طريق محمد عادل وأحمد الشيخ في الدقيقتين 63 و79. واكتسح مصر المقاصة ضيفه طنطا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، 3/صفر. وسجل أهداف مصر المقاصة أحمد عبدالظاهر وأحمد الشيخ، من ركلة جزاء وعاصم سعيد في الدقائق 11 و33 و78. وفاز طلائع الجيش على المصري 2/1. وسجل هدفي الطلائع أحمد عيد عبدالملك ومحمد أشرف في الدقيقتين 12 و40، فيما سجل هدف المصري الوحيد أحمد سمير في الدقيقة 49.

الدوري المغربي: اتحاد طنجة يتصدر والتطواني وصيفاً في الوقت القاتل

الرباط – الأناضول: صعد المغرب التطواني إلى وصافة الدوري المغربي بعدما تغلب على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويدين المغرب التطواني بالفضل في تحقيق الفوز إلى ياسين لكحل، الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل من زمن اللقاء وتحديدا في الدقيقة 92. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المغرب التطواني إلى 4 نقاط في الوصافة بفارق نقطتين خلف اتحاد طنجة المتصدر، بينما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند بلا رصيد من النقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بفارق الأهداف عن القنيطري المتذيل. وفي مباراة ثانية، تغلب اتحاد طنجة على مضيفه القنيطري بهدفين دون رد، سجلهما يوسف سيكور، ويونس الحواصي في الدقيقتين 43 و51. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد اتحتاد طنجة إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل القنيطري ترتيب المجموعة بلا رصيد. وفاز الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه حسنية أكادير بثلاثية نظيفة، سجلها زكرياء حدراف (هدفين) الأول له من ركلة جزاء في الدقيقتين 70 و88، ووليد أزارو في الدقيقة 87. وارتفع رصيد الدفاع الحسني الجديدي إلى 3 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد حسنية أكادير عند نقطة واحدة في المركز العاشر.