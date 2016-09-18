﻿الدوري الاسباني: برشلونة يحقق فوزا سهلا على ليغانيس وأتلتيكو مدريد يسحق سبورتنغ خيخون

برشلونة – رويترز: سجل ثلاثي هجوم برشلونة المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار في الفوز الكبير لحامل لقب الدوري الإسباني على مضيفه ليغانيس الوافد الجديد 5-1 ليعود للانتصارات المحلية. وسجل مهاجمو أتلتيكو مدريد انطوان غريزمان وفرناندو توريس وكيفن غاميرو كافة الأهداف في الفوز الساحق 5-صفر على سبورتنغ خيخون قبل أن يحل ضيفا على برشلونة في «كامب نو» يوم الأربعاء. وكان أتلتيكو فاز في الجولة الماضية على سيلتا فيغو 4-صفر.

وافتتح ميسي التسجيل بعد 15 دقيقة عندما تلقى تمريرة عرضية من سواريز داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك بسهولة قبل أن يرد له الأرجنتيني تمريرة في الدقيقة 31 داخل المنطقة أيضا سجل منها الأوروغواني الهدف الثاني. وجعل نيمار النتيجة 3-صفر لحامل اللقب قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عندما استقبل تمريرة عرضية أمام المرمى من سواريز قبل أن يسجل ميسي الهدف الرابع من ركلة جزاء بعد بداية الشوط الثاني بعشر دقائق. وسهل رافينيا المباراة على برشلونة بتسجيله الهدف الخامس من تسديدة هائلة في الدقيقة 64 قبل أن يقلص غابرييل ابيلت الفارق بهدف الشرف لأصحاب الأرض من ركلة حرة قبل النهاية بعشر دقائق. وخسر برشلونة 2-1 على أرضه أمام الافيس الوافد الجديد في الأسبوع الماضي في أول خسارة على ملعبه منذ 17 ابريل/ نيسان الماضي. ورفع برشلونة رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات ليتساوى مع ريال مدريد الذي لعب في وقت متأخر أمس على أرض اسبانيول في قمة مباريات المرحلة. وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة: «هذا انتصار مهم أمام فريق كنا ندرك أنه سيتسبب لنا في مشاكل في تبادل الكرة. استغلينا المساحات بشكل جيد وبدأنا المباراة بقوة». وعقب إراحة العديد من اللاعبين والتي أسفرت عن الخسارة أمام الافيس بدأ إنريكي المباراة بنفس التشكيلة التي سحقت سيلتك 7-صفر في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي في أكبر انتصار لبرشلونة في البطولة القارية. وأجرى المدرب ثلاثة تغييرات بإعادة القائد أندريس إنيستا وأراح سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس وأشرك بدلا منهما رافينيا وخافيير ماسكيرانو الذي لعب دورا غير معتاد بين الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع. ولعب برشلونة بثلاثة لاعبين في الخلف عند الاستحواذ على الكرة وتتحول إلى 4-4-2 بدونها. وأضاف إنريكي: «خطتنا حملت بعض الخطورة لكن اللاعبين تمركزوا بشكل جيد وأنا فخور بأدائهم. مع وجود ثلاثة لاعبين في الدفاع كان بإمكانهم (ليغانيس) أن يضغطوا علينا بشكل قوي لكن نحن برشلونة وتعاملنا مع هذه المخاطر».

واستهل أتلتيكو التهديف بفضل تمريرة من غاميرو إلى غريزمان الذي أسكن الكرة الشباك في الدقيقة الثانية قبل أن يحرز غاميرو الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة الخامسة. بعدها أحرز غريزمان الهدف الثالث في الدقيق 31 قبل أن يحل توريس بدلا منه ليسجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. وقال توريس: «كنا نعرف أننا نؤدي كما يجب بما يمكننا من تسجيل الأهداف». وقال: «من الجيد أن يساهم كل المهاجمين في التسجيل وأن أهز الشباك بعد نزولي بديلا. التوجه للقاء برشلونة على ملعبه ليس جيدا على الاطلاق، لكن يمكننا أن نخوض المواجهة بثقة الان».