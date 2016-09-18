﻿الدوري الإيطالي: ثنائية ميليك البديل تضع نابولي في الصدارة

روما – رويترز: سجل المهاجم البولندي أركاديوش ميليك هدفين في الشوط الثاني ليقود نابولي لصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز 3-1 على بولونيا.

وحل ميليك بديلا بعد مرور ساعة ليسجل بعدها بسبع دقائق هدف السبق، بعدما أرسل الكرة من فوق الحارس مستغلا تمريرة رائعة من ماريك هامسيك. وبعدها سجل ميليك هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 78 من تسديدة منخفضة كما سجل هدفي الفوز 2-1 على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا. وسجل الاسباني خوسيه كاييخون الهدف الأول لنابولي بضربة رأس مستغلا عرضية لورينزو انسيني محرزا هدفه الخامس هذا الموسم. وتعادل الفريق الضيف بهدف سجله سيموني فيردي من تسديدة قوية من مسافة 35 مترا في الدقيقة 56. وحصد نابولي عشر نقاط من أربع مباريات. وواجه يوفنتوس حامل اللقب، والذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة خلف نابولي، انتر ميلان في وقت متأخر امس. ويحتل بولونيا، الذي عانى من نقص عددي بعد طرد لاعبه اميل كرافت بسبب خطأ ارتكبه ضد بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 81، المركز التاسع بست نقاط. وسجل لاتسيو ثلاثة أهداف في تسع دقائق ليفوز 3-صفر على بيسكارا ويتقدم إلى المركز الرابع برصيد ست نقاط. وسجل سيرجي ميلينكوفيتش هدفا بضربة رأس في الدقيقة 67 بعدما أهدر ليديان ميموشاه ركلة جزاء لبيسكارا في الشوط الأول. وأكمل ستيفان رادو وتشيرو ايموبيلي ثلاثية لاتسيو ليحقق الفريق ثاني انتصار في أربع مباريات.

وأحرز فابريتسيو كاتشاتوري هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه كييفو للفوز 2-1 على مضيفه اودينيزي. وجاء هدف كاتشاتوري من متابعة تمريرة عرضية من مدى قريب من مرمى اودينيزي ووضع الكرة سهلة في الشباك. وأدرك لوكاس ناويل كاسترو التعادل لكييفو قبل النهاية بثماني دقائق بعدما كان اودينيزي متقدما بهدف دوفان زاباتا من ضربة رأس في الدقيقة 25. ورفع كييفو رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة عن اودينيزي الذي خسر مرتين وفاز في مثلهما.