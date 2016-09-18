﻿الدوري الهولندي: ثنائية أونال تقود أنشخيده لسحق أدو دن هاغ

أمستردام – د ب أ: سجل المهاجم التركي الشاب إنيس أونال (19 عاما) هدفين ليقود فريقه تفنتي أنشخيده لفوز كبير وثمين 4/1 على أدو دن هاغ في المرحلة السادسة من الدوري الهولندي، التي شهدت أيضا فوز فيتيس آرنهيم على غو أهيد إيغلز 2/صفر وهيرنفين على مضيفه رودا كيركراده 3/صفر وتعادل فيليم تيلبورغ مع إكسلسيور 1/1.

ورفع أنشخيده رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز التاسع بفارق نقطة واحدة خلف أدو دن هاغ الذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي. وأحرز أونال هدفيه في الدقيقتين 13 و35 لينهي الشوط الأول لصالح أنشخيده بهدفين نظيفين وأضاف بريسانت سيلينا وكامويليو موكوتغو الهدفين الآخرين في الدقيقتين 54 و90، فيما أحرز كيفن يانسن هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 88. واستعاد فيتيس آرنهيم اتزانه في المسابقة بفوز ثمين 2/صفر على غو أهيد إيغلز ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس ويتجمد رصيد غو أهيد إيغلز عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة له في المسابقة هذا الموسم. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل ريكي فان فولسفينكل ولويس باكير هدفي آرنهيم في الدقيقتين 76 من ركلة جزاء و78. وتغلب هيرنفين على مضيفه رودا كيركراده بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها سام لارسون وهينك فيرمان وآربير زينيلي في الدقائق الثامنة و68 و77 ليرفع هيرنفين رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بالمركز الثالث وتجمد رصيد كيركراده عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر. وتعادل فيليم تيلبورغ مع إكسلسيور 1/1 ليرفع تيلبورغ رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر مقابل عشر نقاط لإكسلسيور في المركز السابع.