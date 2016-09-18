﻿الدوري الفرنسي: فالكاو يهز الشباك ويقود موناكو إلى الصدارة

باريس – رويترز: سجل رادامل فالكاو هدفا في عودته للمشاركة في الدوري الفرنسي، ليقود فريقه موناكو لتصدر جدول الترتيب بالفوز 3-صفر على ستاد رين.

وهز المهاجم الكولومبي الشباك قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول قبل أن يسجل توماس ليمار هدفين في الدقائق الأخيرة ليرفع رصيد الفريق إلى 13 نقطة من خمس مباريات بعد أن حقق سابع انتصار على التوالي في كافة المسابقات. ويحتل باريس سان جيرمان، الذي سحق كاين بستة أهداف دون رد مساء الجمعة، المركز الثاني بعشر نقاط. وأحرز فالكاو، الذي غاب عن الدوري منذ أغسطس/ آب الماضي بسبب إصابة في الفخذ، الهدف الأول من ضربة رأس في الدقيقة 42. ولم يشكل ستاد رين أي تهديد لمنافسه قبل أن يمنى مرماه بهدفين اثنين في الدقائق الأخيرة. وأحرز ليمار الهدف الثاني مستغلا عرضية من جيدو كاريو في الدقيقة 90 قبل أن يحرز الثالث بتسديدة رائعة من مسافة 25 مترا.