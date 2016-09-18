﻿الدوري الألماني: البايرن يفلت من كمين إنغولشتات… ودورتموند يكتسح دارمشتاد بالستة

برلين – د ب أ: قلب بايرن ميونيخ تأخره بهدف مبكر إلى فوز ثمين 3/1 على ضيفه إنغولشتات ليواصل انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني، وإن اهتزت شباكه للمرة الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وعاد بوروسيا دورتموند لعزف نغمة الانتصارات في المسابقة بفوز كاسح 6/صفر على دارمشتاد في مباراة أخرى بالمرحلة الثالثة، والتي شهدت أيضا فوز لايبزغ على مضيفه هامبورغ 4/صفر وإنتراخت فرانكفورت على باير ليفركوزن 2/1 وبوروسيا مونشنغلادباخ على فيردر بريمن 4/1 وتعادل هوفنهايم مع فولفسبورغ سلبا.

ورفع البايرن رصيده إلى تسع نقاط ليعود إلى التغريد منفردا على الصدارة بفارق نقطتين أمام لايبزغ وكولون الذي تصدر مؤقتا الجمعة بفوزه على فرايبورغ 3/صفر، وتجمد رصيد إنغولشتات عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر. على استاد «أليانز أرينا» في ميونيخ، باغت إنغولشتات مضيفه بهدف مبكر سجله المهاجم الباراغواني داريو ليزكانو في الدقيقة الثامنة ولكن فرحة الضيوف لم تدم طويلا حيث أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل للبايرن في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني، منح الأسباني تشابي ألونسو البايرن التقدم بهدف رائع سجله من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50 قبل أن يحرز رافينيا هدف تأكيد الفوز للبايرن في الدقيقة 84. وافتقد البايرن في هذه المباراة جهود عدد من البارزين بسبب المرض والإصابة لكنه تغلب على هذه الغيابات وقدم أداء جيدا واستحق الفوز الثمين رغم اهتزاز شباك الفريق بهدف مبكر هو الأول في شباك البايرن في المباريات الرسمية التي خاضها تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي دورتموند، استعاد بوروسيا دورتموند اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام لايبزغ في المرحلة الماضية واكتسح ضيفه دارمشتاد 6/صفر ليرفع رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات وتجمد رصيد دارمشتاد عند ثلاث نقاط. وأنهى دورتموند الشوط الأول بهدف سجله غونزالو كاسترو في الدقيقة السابعة. وفي الشوط الثاني، سجل أدريان راموس وكريستيان بوليسيتش وغونزالو كاسترو وسيباستيان رود وإيمري مور خمسة أهداف في الدقائق 48 و54 و78 و85 و88 على الترتيب. وخاض دورتموند المباراة بدون مهاجمه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وزميله ماريو غوتزه لحصولهما على راحة، لكن الفريق قفز إلى المركز الرابع. وشهدت الدقيقة 57 طرد اللاعب بيتر نيماير من صفوف دارمشتاد لنيله الإنذار الثاني في المباراة. والمباراة هي الثانية على التوالي التي يفوز فيها دورتموند بهذه النتيجة بعدما سحق ليجيا وارسو 6/صفر يوم الأربعاء الماضي في بداية مسيرته بدور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي. وواصل لايبزغ انطلاقته الرائعة في بداية الموسم الحالي بعد عودته هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى وسحق الفريق مضيفه هامبورغ برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويتقدم للمركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة أمام كولون، فيما تجمد رصيد هامبورغ عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم افتتح إيميل فورسبيرغ التسجيل بهدف للايبزغ من ركلة جزاء في الدقيقة 66 بعدما أسقط الحارس ريني أدلر اللاعب تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء. وأضاف تيمو فيرنر هدفين للفريق في الدقيقتين 72 و77، فيما ختم دافي سيلك التسجيل في اللقاء بالهدف الرابع للفريق في الوقت بدل الضائع للمباراة ليضاعف محنة هامبورغ. وتغلب إنتراخت فرانكفورت على باير ليفركوزن بهدفين سجلهما ألكسندر ماير وماركو فابيان في الدقيقتين 53 و79 مقابل هدف سجله المكسيكي الدولي خافيير (تشيتشاريتو) هيرنانديز في الدقيقة 60. وأهدر تشيتشاريتو فرصة ثمينة للتعادل عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة 87 لكنها ارتدت من القائم. وضاعف بوروسيا مونشنغلادباخ محنة فيردر بريمن وألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي بالتغلب عليه 4/1 ليظل بريمن في قاع المسابقة بلا رصيد، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى ست نقاط. وسجل المهاجم البلجيكي الشاب تورغان هازارد هدفين لمونشنغلادباخ في الدقيقتين 11 و18 ثم أضاف المهاجم البرازيلي المخضرم رافاييل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 21 و41، فيما أحرز سيرج غنابري هدف حفظ ماء الوجه لبريمن في الدقيقة 73. وشهدت الدقيقة 80 طرد آرون يوهانسون نجم بريمن الذي لعب مع بداية الشوط الثاني.