﻿الدوري الانكليزي: واتفورد ينهي انتظار 30 عاما ليفوز على يونايتد… وسيتي غوارديولا يحافظ على العلامة الكاملة

لندن – د ب أ: تلقى مانشستر يونايتد ومدربه جوزيه مورينيو صدمة قوية وخسر أمام مضيفه واتفورد 1/3 ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي.

وافتتح إيتيان كابو التسجيل لواتفورد في الدقيقة 34 ثم أدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة 62 قبل أن يسجل البديل خوان كاميلو زونيغا الهدف الثاني لواتفورد في الدقيقة 83 وختم زميله تروي دييني التسجيل بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة. ورفع واتفورد رصيده إلى سبع نقاط بينما تجمد رصيد يونايتد عند تسع نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية له في الدوري، لتتضاعف الضغوط على مورينيو. وحقق واتفورد بذلك انتصاره الأول على مانشستر يونايتد خلال 30 عاما، حيث كان الفوز الأخير في أيلول/ سبتمبر 1986.

وحافظ مانشستر سيتي على العلامة الكاملة تحت قيادة مدربه الأسباني جوسيب غوارديولا وحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري والثامن على التوالي في ثماني مباريات رسمية هذا الموسم بفوزه الساحق 4/صفر على ضيفه بورنموث. ورفع السيتي رصيده إلى 15 نقطة ليواصل التغريد منفردا على قمة الدوري بفارق نقطتين أمام إيفرتون، وخمس امام أرسنال الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي. وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما البلجيكي كيفن دي بروين وكيليتشي إيهياناتشو في الدقيقتين 15 و25، ثم أضاف رحيم ستيرلنغ والألماني إلكاي غوندوغان هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 48 و66 من المباراة التي شهدت طرد الأسباني مانويل نوليتو نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 86. وسجل المهاجم التشيلي الخطير أليكسيس سانشيز هدفين ليقود أرسنال للفوز على مضيفه هال 4/1 ليتجمد رصيد الاخير عند سبع نقاط في المركز العاشر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي. وأحرز أليكسيس هدفيه في الدقيقتين 17 و83 وأضاف ثيو والكوت وغرانيت تشاكا الهدفين الآخرين لأرسنال في الدقيقتين 55 و90، فيما أحرز روبير سنودغراس هدف حفظ ماء الوجه لهال في الدقيقة 79 من ركلة جزاء. وشهدت الدقيقة 40 طرد جاك ليفرمور نجم هال ليصعب المباراة على فريقه.

وأحرز المهاجم الجزائري إسلام سليماني هدفين ليقود ليستر حامل اللقب إلى استعادة انتصاراته بفوز كبير 3/صفر على بيرنلي. ورفع ليستر رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع وتجمد رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر. وافتتح سليماني التسجيل في نهاية الشوط الأول ثم سجل الثاني في الدقيقة 48 فيما جاء الثالث لفريقه بالنيران الصديقة عن طريق بن مي مدافع بيرنلي في الدقيقة 78. وأحرز ناصر الشاذلي هدفين ليقود وست بروميتش ألبيون للفوز الثاني هذا الموسم بالتغلب على وستهام 4/2 حيث رفع ألبيون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن وتجمد رصيد وستهام عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي والرابعة في خمس مباريات. وسجل الشاذلي هدفيه في الدقيقتين الثامنة من ركلة جزاء و56، وأضاف خوسيه سولومون روندون وجيمس مكلين الهدفين الآخرين في الدقيقتين 37 و44، فيما أحرز ميشيل أنطونيو ومانويل لانزيني هدفي وستهام في الدقيقتين 61 و65 من ركلة جزاء.