أفلام حققت نجاحا تتنافس في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد

القاهرة – «القدس العربي»: أعلنت إدارة مهرجان مالمو للفيلم العربي في دورته السادسة (من 30 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل) عن الأفلام في ثلاث مسابقات رسمية للأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة. وجاءت الأفلام المشاركة من أكثر من 17 دولة عربية، أغلبها يمثل العرض الأول في شمال أوروبا.

في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة (والتي يرأس لجنة تحكيمها عمر عبد العزيز وعضوية كل من الناقد السينمائي إبراهيم العريس وكاتبة السيناريو فاطمة الكوليلي)، تشارك ثمانية أفلام عربية، معظمها سبق مشاركتها في مهرجانات دولية وواحد منها تم ترشيحه لجوائز الأوسكار العام المقبل، وهو الفيلم الجزائري «البئر» إخراج لطفي بوشوكشي.

كما يشارك الفيلم الفلسطيني «3000 ليلة» وهو أول أفلام مخرجته مي المصري في الأفلام الروائية الطويلة بعد عدة أفلام وثائقية طويلة أنجزتها وتعاملت فيها مع القضية الفلسطينية من الناحية السياسية والإنسانية في السنوات الأخيرة.

وفيلم «3000 ليلة» كان قد شارك في عدد كبير من مهرجانات السينما العالمية في مقدمتها مهرجان تورنتو السينمائي والدورة التاسعة والخمسين من مهرجان لندن السينمائي، ومهرجانات أخرى مثل الأقصر للسينما الأفريقية في مصر، وبيروت السينمائي، ومهرجان بوسان السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية.

وتتناول مخرجة الفيلم «مي المصري» قصة «ليال» المدرسة التي سجنت ظلماً في سجون الإحتلال الإسرائيلي، والفيلم مأخوذ عن قصة واقعية، وقد صورت مخرجته مشاهد الفيلم بالكامل في السجن.

يذكر أن من الأفلام التي قدمتها المصري ولاقت شهرة واسعة في المهرجانات الدولية فيلم «زهرة القندول» عام 1986، و«أطفال جبل النار» عام1991، و«أحلام المنفى» 2001 و«يوميات بيروت» عام 2006.

وتشارك مصر في فيلمين وهما «نوارة» إخراج هالة خليل، والذي اختير ليكون فيلم الإفتتاح للدورة السادسة من مهرجان مالمو للسينما العربية، وفيلم «هيبتا المحاضرة الأخيرة» إخراج هادي الباجوري، وسوف يعرض في حفل الختام.

ومن بين الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الطويلة «شبابك الجنة» من تونس وإخراج فارس نعناع، والفيلم الإمارتي «ساير الجنة» إخراج سعيد سالمين، والفيلم الأردني «المنعطف» إخرج رفقي عساف، وهو أول أفلامه الطويلة.

أما مسابقة الفيلم الوثائقي فسوف يترض فيها ثمانية أفلام، من بينها فيلم «جاي الزمان» إخراج دينا محمد حمزة، وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك في هذه المسابقة، وهو أول أفلامها الطويلة، تروي فيه علاقتها بوالدها الشاعر الغنائي الراحل «محمد حمزة» بعد أعوام من وفاته، وفيه ترصد تاريخ الأغنية في مصر والوطن العربي متلامساً مع التغيير السياسي والإجتماعي الذي حدث في مصر.

كما يشارك الفيلم السوري «جلد للمخرجة عفراء باطوس، والفيلم السعودي «المتاهة» إخراج فيصل العتيبي، والفيلم السوداني «أبناء يسوع» إخراج مزمل نظام الدين.

وسوف يشارك 12 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، منها «حار جاف صيفا» إخراج شريف البنداري من مصر، وفيلم «خبز الحصار» إخراج سؤدد كعدان من سوريا، وفيلم «آية والبحر» إخراج مريم توزاني من المغرب. وفيلم «تحت العمامة» إخراج أمل العقروبي من الإمارات العربية.

الجدير بالذكر أن الدورة الجديدة من مهرجان مالمو للسينما العربية والتي يترأسها السينمائي محمد قبلاوي، إختارت السينما المغربية لتكون ضيف شرف المهرجان.