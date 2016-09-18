﻿طعن 8 أشخاص فقتله شرطي خارج الخدمة

واشنطن ـ د ب أ: أعلنت السلطات الأمريكية أن مهاجماً كان يحمل سكيناً في مركز تجاري في ولاية مينوسوتا وطعن بها ثمانية أشخاص قد قتل في وقت مبكر صباح الأحد برصاص رجل شرطة لم يكن في ساعات خدمته.

وقال قائد الشرطة بلير أندرسون إن المهاجم أشار إلى «الله» وسأل واحداً على الأقل من الموجودين داخل مركز التسوق الذي يوجد في مدينة سان كلود ما إذا كان مسلماً قبل أن يطعن ضحاياه .وذكر مسؤول الشرطة أنه لا يمكن وصف الجريمة بأنها عمل إرهابي قبل أن يتضح دافع المهاجم. بدأ الهجوم في مركز «كروس رودس» للتسوق في سان كلود / 100 كيلومتر تقريباً شمال غرب مدينة مينيبوليس/ بعد الثامنة مساء السبت بقليل بالتوقيت المحلي (0100 الأحد بتوقيت جرينتش). وذكر أندرسون أن المهاجم الذي كان يرتدي زياً مماثلاً لزي حراس الأمن الخاص، قد طعن ضحاياه في أماكن عدة في المركز التجاري قبل أن يتمكن رجل شرطة في غير ساعات خدمته من إطلاق النار عليه واردائه قتيلاً .وتم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم.

وقال أندرسون إن الشرطة تعاملت مع هذا الرجل ثلاث مرات سابقة، ولكنها كانت تتعلق بجرائم بسيطة.