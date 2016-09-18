﻿إعصار «ميرانتي» يودي بحياة 14 شخصًا في الصين وتايوان

بكين ـ الأناضول: أودى إعصار «ميرانتي» الإستوائي، الذي ضرب تايوان وشرقي الصين، بحياة 14 شخصًا، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أن «العاصفة الهوجاء قتلت 7 أشخاص في مقاطعة «فوجيان» و6 آخرين في مقاطعة «شيجيانغ» في الصين، فيما فقد 14 شخصًا في تلك المناطق». وأضافت أنه «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في تايوان، فيما أصيب 44 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة».

ويعتبر ميرانتي، من أقوى الأعاصير التي ضربت تلك المناطق من ساحل الصين منذ عام 1949 حيث شرد أكثر من 331 ألف شخص، وتسبب في خسائر فادحة ودمار للمنازل والأراضي الزراعية.

وعند وصول الإعصار، أعلنت السلطات الصينية ثاني أقصى حالة تأهب، بينما أمرت السفن بالعودة إلى موانئها لارتفاع الموج الهائل بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

ورفع مركز تنبؤات البيئة البحرية الصيني، مؤخرًا، درجة التأهب إلى الدرجة الحمراء، وهي أعلى درجة من الدرجات الأربع المعتمدة في الأعاصير.

واكتسح إعصار «ميرانتي» الأربعاء الماضي، جنوب غربي جزيرة «بينغهو» التابعة لتايوان، وكانت سرعة الرياح المصاحبة له تتجاوز 227 كلم في الساعة، ليصل قرب ميناء «شيامن» الصيني في مقاطعة «فوجيان».