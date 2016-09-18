﻿وفاة أشهر»طارد للأرواح الشريرة» في الفاتيكان

روما ـ د ب أ: ذكرت إذاعة الفاتيكان أن الاب «جابريل أمورث» أشهر طارد للأرواح الشريرة في الكنيسة الكاثوليكية، الذي مارس طقوساً لطرد الشيطان على عشرات الآلاف من الأشخاص منذ ثلاثة عقود، توفي عن عمر ناهز الـ91 عاماً.

وقالت مجموعة «سان باولو جروب» دار نشر أعماله، إن القس الإيطالي توفي الجمعة في مستشفى «فوندازيون سانتا لوسيا» في روما، حيث نقل منذ بضعة أسابيع «بسبب مضاعفات في الرئة».

وأمورث، هو أحد المحافظين الذي كان يتكلم بشكل صريح، قد حظي باهتمام إعلامي منذ سنوات بسبب قوله إن ستالين وهتلر وإرهابيي تنظيم الدولة الاسلامية/داعش/ فيهم مس من الشيطان، وبسبب إدانته ايضاً لليوغا وهاري بوتر والتلفزيون بوصفها أعمالاً شيطانية.

وقال لاذاعة الفاتيكان عام 2006 «إذا فكر أحد فيما ارتكبه أشخاص مثل ستالين أو هتلر، من المؤكد سيدرك أن فيهم مساً من الشيطان، وهو ما يتم ملاحظته في تصرفاتهم، وفي سلوكهم، وفي الأهوال التي ارتكبوها «.

وقبل ثلاثة أعوام، قال لإذاعة 24 الإيطالية، إن أي شخص يفعل « أشياء ضد قوانين الله « مثل الشذوذ « ليس بالضرورة ان يكون فيهم مس من الشيطان، ولكنهم يتصرفون بتوجيه منه». وفي عام 1990 أسس الرابطة الدولية لطاردي الأرواح الشريرة وترأسها حتى عام 2001 .وتم الاعتراف به بشكل رسمي من قبل الفاتيكان في عام 2014 . ولد أمورث في مدينة مودينا في شمال إيطاليا في الأول من أيار/مايو 1925 وكان مقاتلاً مناهضاً للفاشية خلال الحرب العالمية الثانية، وجرى ترسيمه قساً في عام 1951 . ولم يصبح طاردا للأرواح الشريرة إلا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وكان في السابق يعمل صحافياً في وسائل الإعلام الكاثوليكية. وقد أجرى أكثر من 70 ألف عملية لطرد الأرواح خلال مسيرته وظل ناشطاً حتى بلغ عامه التسعين. وقال إنه لم يواجه سوى مئة شخص تسكنهم الأرواح الشريرة حيث أنه يمكن أن يرصدهم لأنهم يدخلون في حالة فزع في بداية الطقس.