﻿ يتفاهم مع الضباع بتقليد أصواتها

إزميرـ الأناضول: يجذب التركي شرف الدين غونغور (43 عاماً) انتباه زوار حديقة «إزمير» للحياة الطبيعية، في ولاية «إزمير» غربي البلاد، لقدرته على التواصل مع الضباع بتقليد أصواتهم.

ويقول «نستقبل مئات الزوار يومياً، وفي أيام العطل والأعياد نستقبل الآلاف، ويشدّهم تواصلي مع الضباع بتقليد أصواتهم، أنا أحبّ هذه الحيوانات، فأنا أعتني بها منذ 8 سنوات، وأمضي معها الوقت أكثر مما أمضيه مع أسرتي». ويلفت حديث غونغور مع الضباع، انتباه زوار الحديقة التي تضم 500 حيوان، من 130 نوعاً.

ويضيف «تعلمت أصواتهم، وعند إصداري هذه الأصوات تأتي مسرعة إليّ، ولا تصدر عنهم أي ردود فعل عند إصداري لأصوات أخرى». وهو يصف الضباع بأنها حيوانات وفية، رغم أن بعض الزوار يكرهونها ولا يقتربون من القسم الموجودة فيه.

ويتابع «أطعمها كل يوم لحوماً حمراء، وإلى اليوم لم أتعرض من قبلها لأي أذى».

ويشير غونغور إلى أنّ عدد الضباع ارتفع في الحديقة من 5 إلى 14 مبيناً أنه يُشرف في الوقت نفسه على الاعتناء بالدببة والذئاب في الحديقة.