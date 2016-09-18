﻿ يضع لمعارفه زيت الحشيش في كعكعة الشوكولاتة

ريبنيتس- دامجارتن (ألمانيا) ـ د ب أ: تسببت كعكة شوكولاتة غنية بزيت الحشيش في الكثير من عمليات الإنقاذ في مدينة صغيرة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن.

وذكرت الشرطة أنه تم الاضطرار لإخضاع إجمالي 6 سيدات ورجال تتراوح أعمارهم بين 23 و56 عاماً للعلاج بشكل متعاقب بسبب إصابتهم بالغثيان والقيء. وأضافت أنه تم نقل أربعة منهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج بها. وعند سؤال المصابين، تم اكتشاف أنهم جميعاً أكلوا من كعكة الشوكولاتة ذاتها التي قدمها لهم أحد معارفهم.

وتم العثور على هذا الرجل /42 عاماً/ بشكل سريع وأقر أنه خلط بعض قطرات من زيت القنب في عجين الكعكة. وظهر على الرجل ذاته تأثير الكعكة، إذ اضطر للتقيؤ خلال التحقيق معه. وتحقق الشرطة الآن معه بتهمة الاشتباه في إلحاق إصابة جسدية خطيرة بآخرين وكذلك انتهاك قانون المواد المخدرة. ولم يتضح حتى الآن، إذا ما كان المصابون قد علموا قبل تناول الكعكة بأنها تحتوي على زيت الحشيش أم لا.