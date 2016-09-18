﻿الشرطة الألمانية تمنع جريمة اغتصاب في أكبر مهرجان شعبي في العالم

ميونيخ ـ د ب أ: تمكنت الشرطة الألمانية من القبض على نشالين اثنين ومنع جريمة اغتصاب في ساحة احتفال «أكتوبر فست» في مدينة ميونيخ، أكبر مهرجان شعبي في العالم.

وذكرت الشرطة الأحد أنها ألقت القبض على رجل /32 عاماً/ حاول بعد ساعات قليلة من انطلاق الاحتفالات السبت، تقبيل واغتصاب امرأة كانت في حالة سُكْر بين، وذلك في المنطقة الواقعة خلف خيام الجعة.

وأضافت أنه يبدو أن المرأة /21 عاماً/ لم تكن قادرة على إدراك الموقف وذلك نظراً لحالة السُكْر البين التي كانت عليها.

وفي وقت لاحق في المساء، تمكن أفراد من شرطة مكافحة النشل من مكتب زيوريخ في سويسرا وفرانكفورت من توقيف اثنين من اللصوص، وذلك بعد أن لاحظ أفراد الشرطة الحائزين على تدريب خاص في مكافحة النشل، قيام اللصين بسحب كيس النقود من جيب سائحة برازيلية «بطريقة احترافية جداً».

وتتوقع الشرطة أن يكون اللصان قد حضرا إلى ميونيخ للسرقة وأيضاً لمتابعة المهرجان إذ أن مهرجان «أكتوبر فست» لا يجتذب الزوار المسالمين وحسب بل يجتذب أيضاً نشالين من كل أنحاء العالم.

كما ألقت الشرطة القبض على شخص بعد ضبط نقود مزيفة في حوزته، كما سحبت الشرطة من العديد من الركاب في محطة القطار الرئيسية في ميونيخ أقداح جعة خاصة بالمهرجان أخذوها خلسة، إذ أن الأقداح التي يتم الحصول عليها بالشراء توضع عليها علامات تذكارية للمهرجان.

وتصاحب النسخة الـ183 من مهرجان «أكتوبر فست» هذا العام إجراءات أمنية مشددة وذلك بعد حادث القتل العشوائي الذي شهدته مدينة ميونيخ في المركز التجاري الأولمبي في تموز/يوليو الماضي بالإضافة إلى هجمات أخرى شهدتها ألمانيا هذا العام.