نتنياهو يأمر بتشديد القبضة الأمنية في القدس قبيل الأعياد اليهودية





القدس- الأناضول- أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، بتعزيز الإجراءات الأمنية في القدس بمناسبة اقتراب موسم الأعياد اليهودية الشهر القادم.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، وصل “الأناضول” نسخة منه، إن الأخير “أوعز (خلال جلسة مع قيادات أمنية) بتعزير قوام قوات الشرطة في القدس، خاصة في البلدة القديمة، وبالعمل بحزم ضد أي محاولة لإخلال النظام فيهما، في جلسة تقدير موقف بمناسبة اقتراب موسم الأعياد اليهودية”.

وأضاف البيان: “كما أوعز نتنياهو لرئاسة الكنيست (البرلمان) مواصلة العمل على منع النواب والوزراء من زيارة المسجد الأقصى خلال هذه الفترة الحساسة”.

أيضاً أمر نتنياهو بـ”تكثيف العمليات ضد التحريض الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك توسيع رقعة العمل مع شركة فيسبوك ومواقع أخرى، بهدف حذف المواد التحريضية التي تنشر فيها، كما أمر بتشكيل طاقم سيعمل على دحض المعلومات الكاذبة التي تروج حول سياسة إسرائيل في المسجد الأقصى”، حسب البيان ذاته.

وحضر الجلسة كل من وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، ورئيس بلدية القدس نير بركات، ونائب المفوض العام للشرطة اللواء زوهار دفير، وقائد منطقة القدس يورام هاليفي، ونائب رئيس الشاباك (الاستخبارات الداخلية).

ويتخلل الشهر القادم ثلاثة أعياد يهودية تعلن فيها إسرائيل إجراءات أمنية مشددة توجساً من وقوع هجمات ضد أهداف إسرائيلية.